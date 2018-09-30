«Леденец в виде Титаника?» - иностранцы попытались угадать название ХК «Адмирал» по лого

Иностранцы угадывают название хоккейных клубов по логотипу. Фото: Скриншот видеозаписи (https://www.youtube.com/watch?v=0CAGznHA_wQ)

Лишь один из зарубежных гостей с YouTube-канала FoxHockey оказался близок к верному ответу

30 сентября, PrimaMedia. Приморский ХК "Адмирал" попал в подборку клубов, логотипы которых показали иностранцам в новом выпуске YouTube-канала FoxHockey. Гости из других стран пытались отгадать, как может называться резидент КХЛ, исходя только из его эмблемы, сообщает ИА PrimaMedia.

В очередном выпуске выпуске YouTube-канала FoxHockey, посвященного спорту, гостям из Алжира, Ганы и Китая предложили угадать, как называются хоккейные клубы, исходя исключительно из логотипов. В подборку попал и владивостокский "Адмирал".

Ближе всех к правде оказался алжирец Чауки, который не только почти угадал название – "Адмиралы" вместо "Адмирал", — но еще и в качестве одного из вариантов выдвинул "Моряки", что является фанатским прозвищем команды.

Два других гостя оказались гораздо дальше от правды.

"Это, похоже, "Пираты", но они в то же время ненастоящие пираты" — предполагает еще один алжирец, Адель.

"Голубой леденец в виде "Титаника"? Да, похоже на логотип "Титаника" — попыталась отшутиться китаянка Роял.

Отметим, что в видео использован старый логотип "Адмирала" в виде якоря, да и у некоторых других клубов также использованы неактуальные эмблемы. Авторы видео в комментариях уточнили, что ролик был снят еще летом и попросились отнестись с пониманием.

Сейчас, напомним, "моряки" играют в форме со штурвалом на груди.