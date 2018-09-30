Судно. Фото: ИА PrimaMedia

Власти Южной Кореи не объясняют причин задержания судна приморской компании в Пусане

По словам дипломата Романа Быкова, предписание об ограничении выхода "Севастополя" из порта направлено министерством морских дел

30 сентября, PrimaMedia. Южнокорейская сторона не предоставляет объяснений о причинах задержания приморского судна "Севастополь" в порту города Пусан. Также уточняется, что в указании министерства морских дел, по распоряжению которого задержано судно, не указаны и сроки ограничения выхода из порта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА "Новости".

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Южнокорейская сторона пока не предоставила объяснений о причинах задержания российского судна "Севастополь" в порту Пусана, сообщил РИА Новости консул генерального консульства Российской Федерации в Пусане Роман Быков.

"Вчера вечером судовладелец получил предписание, направленное министерством морских дел и рыболовства Республики Корея своему региональному отделению в Пусане, с требованием ограничить выход в море российского судна до получения следующих указаний. То есть судно задержано не по полицейским предписаниям, а по указанию министерства морских дел. Это не решение суда об обеспечительном или каком-либо другом аресте. Это указание министерства ограничить выход данного судна из порта, без указания причин, без указания сроков. Мы пытаемся добиться от южнокорейской стороны объяснения причин этого решения, но пока мы не смогли получить эту информацию", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на борту сейчас находятся 14 моряков, им разрешен сход на берег. На судне имеется достаточный запас воды, продовольствия и топлива. "Севастополь" прибыл в Пусан в середине августа для проведения ремонтных работ. Работы были завершены и в ближайшие дни судно было готово покинуть порт, чтобы уйти в очередной рейс.

По словам дипломата, в документе от министерства морских дел и рыболовства, на основании которого судно не может уйти из порта, "нет никаких ссылок на санкции или политические причины".

"Там вообще не указаны причины. Поэтому мы и пытаемся выяснить причины задержания", — сказал Быков.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН.

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