Врио главы Приморья Олег Кожемяко поообщался с подтопленцами и осмотрел дамбы в Уссурийске

Врио губернатора Олег Кожемяко в время рабочей поездки в Уссурийске. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

По итогам поездки было дано поручение составить список резервных стройматериалов, которые можно выдать жителям для ремонта

30 сентября, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко осмотрел дамбы и пообщался с жителями подтопленных домов в Уссурийском городском округе. По итогам поездки департаменту городской защиты глава региона дал поручение составить список строительных материалов, которые можно передать подтопленцам для ремонта жилищ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко посетил Уссурийский городской округ в воскресенье, 30 сентября. Здесь он осмотрел дамбы в районе "Семь ветров" и улицы Пушкинской, пообщался с жителями частных домов, подтопленных во время проливных дождей в августе и сентябре этого года.



Врио губернатора Олег Кожемяко в время рабочей поездки в Уссурийске. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Так, подворье семьи Скороход, которые живут в частном доме более 50 лет, топит не впервые. В этом году вода пришла в дом и летнюю кухню буквально за два часа и поднялась почти до высоты человеческого роста. В итоге Виктор Яковлевич и Валентина Васильевна снова вынуждены делать ремонт.



Врио губернатора Олег Кожемяко в время рабочей поездки в Уссурийске. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Соответствующие выплаты из краевого бюджета – 100 тысяч на семью и 10 тысяч за потерянный урожай – они уже получили, но этих средств, по словам пострадавших, не достаточно.

Олег Кожемяко дал поручение департаменту гражданской защиты Приморского края составить перечень резервных строительных материалов, которые могут быть выданы жителям для ремонта подтопленных домов.



Врио губернатора Олег Кожемяко в время рабочей поездки в Уссурийске. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

"Сделайте такой список и посмотрите, чем можно помочь", – подчеркнул он.

Пострадала от дождей и семья Герман. Наталья Леонидовна с мужем построили новый дом, однако сейчас из-за паводка жить в нем невозможно.



Врио губернатора Олег Кожемяко в время рабочей поездки в Уссурийске. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

"Три года топит, только сделаешь ремонт, и всё опять заливает. Нужно, чтобы город сделал дамбу, и мы бы жили спокойно", – сказала она.

Как доложил глава администрации Уссурийска Евгений Корж, в данный момент подготовлен и уже одобрен на федеральном уровне план строительства новой дамбы и укрепления гидросооружений в муниципалитете.