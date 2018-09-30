Праздничное шествие в честь Дня тигра. Фото: ИА PrimaMedia

Праздничное шествие в честь Дня тигров состоялось во Владивостоке

Сотни жителей и гостей города вышли сегодня, 30 сентября на Океанский проспект

30 сентября, PrimaMedia. День тигра отмечают в Приморском крае сегодня, 30 сентября в 19 раз. В рамках праздника прошло праздничное шествие, сообщает ИА PrimaMedia.

Ежегодное праздничное шествие в честь Дня тигров состоялось сегодня, 30 сентября, во Владивостоке. Сотни жителей и гостей города прошлись в праздничной колонне по Океанскому проспекту. Многие из них постарались надеть тематически связанную с тиграми одежду или взять соответствующую атрибутику. Поэтому в этот день улица оказалась просто-таки залита всем оттенками оранжевого цвета.

Напоминаем, день тигра в Приморье отметят в 19 раз. В рамках праздника 30 сентября во Владивостоке состоялось традиционное праздничное шествие. В течения дня проходят конкурсы и концертная программа. Гвоздем программы будут выступления российских рок-групп "Несчастный случай" и "Чайф".

Организаторами Дня тигра выступают Центр "Амурский тигр", администрации Приморского края и Владивостока.

Справка: День тигра – экологический праздник, который отмечается в Приморье в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Инициатором праздника, посвященного главному символу Приморского края, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

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