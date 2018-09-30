Входная группа СТК Горный воздух к новому сезону будет готова принимать посетителей

Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Новое здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет лицом туристического комплекса на нижней площадке

30 сентября, PrimaMedia. Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", являющегося резидентом одноименной ТОР, откроет свои двери для посетителей к началу зимнего сезона. Объект практически готов к введению эксплуатацию, в настоящее время проходят завершающие косметические работы и подготовка необходимой документации. Помещения комплекса через открытые конкурсы сдаются в аренду предпринимателям, которые будут создавать уют и комфорт будущей точки притяжения туристов, сообщает ИА SakhalinMedia.

СТК "Горный воздух" в предстоящем зимнем сезоне встретит своих посетителей новой входной группой. Это отдельное здание, специально спроектированное под окружающий рельеф местности перед нижней станцией фуникулера. Проект двухэтажного комплекса рассчитан на высокие сейсмические нагрузки и способен выдержать 9-бальное землетрясение, ураганные ветры, проливные дожди и серьезные снежные массы.

Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 6

Новый объект площадью 4,7 тысячи квадратных метров будет включать в себя пункт проката спортивного инвентаря, магазины, в том числе сувенирные, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифты для маломобильных граждан, камеру хранения с индивидуальными ячейками, а также видеозал с детской игровой зоной. Стоит отметить, что в зале проката спортивного инвентаря будет налажена и система хранения личного инвентаря посетителей "Горного воздуха". В настоящее время на конкурсной основе идет определение арендаторов, которые будут оформлять все подготовленные помещения в собственном стиле.

Входная группа по логике проектировщика станет лицом нижней площадки СТК "Горный воздух". Это здание имеет сквозной проход с кассами, через который можно сразу выйти непосредственно к подъемнику. Либо можно заглянуть за спортивным снаряжением, задержаться на чашечку кофе или приобрести понравившиеся сувениры.



Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Помимо представительской функции здание также будет выполнять роль учебного центра, где смогут разместиться частные школы спортивной подготовки. В настоящее время министерство спорта, туризма и молодежной политики ведет переговоры по выбору помещений с некоммерческими организациями, готовыми организовать там занятия для детей.

Проектировщики заложили серьезную систему противопожарной безопасности, которая успешно прошла контроль надзирающих органов. На каждом этаже установлены датчики дыма, имеются огнетушители и специальные гидранты с пожарными рукавами. Кроме того безопасность будут обеспечивать десятки видео-камер, которые могут контролироваться в том числе дистанционно.

Отдельное внимание стоит уделить крыше данного объекта. По словам заместителя генерального директора компании застройщика, крыша изготовлена с использованием металлоконструкций общей массой около 180 тонн. При этом 2-й этаж создан по типу мансарды. Покрытие крыши использовано бельгийское, обладающее уникальным цветом и прочным напылением, которое позволит продлить долговечность кровли. При строительстве крыши была установлена система ее подогрева, которая позволит в зимний период не накапливаться снежным массам и обезопасить посетителей комплекса от возможного схода снега. Также система подогрева установлена в трубах водоотведения с крыши, что также позволит избежать их обледенения, и в зимний период они смогут исправно выполнять свою функцию.

Согревать комплекс будет не только центральное отопление, которое уже подведено и функционирует, но и десятки специальных потолочных кондиционеров большой пропускной мощности, которые имеют систему регуляции и позволят создавать уютную атмосферу в помещениях.

Чтобы снизить нагрузку на действующую систему энергообеспечения СТК "Горный воздух" и подключить входную группу была построена новая распределительная подстанция. Кроме того для бесперебойной работы комплекса в случае непредвиденной ситуации и отключения электроэнергии специально установлен мощный дизель-генератор, способный работать без дозаправки в течение 6 часов, обеспечивая все здание электроэнергией.

Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 21

Необычное решение строители приняли и в части оформления фасада здания. Как отмечают представители министерства спорта, туризма и молодежной политики, некоторые решения были переняты в городе Сочи, где создан горнолыжный курорт мирового значения. Что касается Сахалина, то здесь был впервые использован специальный отделочный камень. По заявлению застройщика, его специально для этого проекта изготавливали в Москве, подбирая форму и цветовую гамму. Такой вид отделки очень эстетичен, при этом долговечен и пользуется особой популярностью в Европе. Таким отделочным материалом уже заинтересовались некоторые сахалинские строители, которые будут его использовать при строительстве своих объектов.

Готовность объекта по словам заместителя директора подрядной организации Вачаган Микаеляна составляет 99%. Сегодня здесь работает технический персонал по доведению помещений до стартового состояния.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" на горе Большевик является резидентом одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Уже сегодня здесь создана самая большая зона катания на Дальнем Востоке. Она включает в себя 16 трасс разного уровня сложности. Ежегодно курорт посещают более 95 тысяч туристов. На сахалинских склонах проходят крупные соревнования, в том числе и мирового уровня.

Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Входная группа спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 10

ТОР "Горный воздух" располагается в муниципальном образовании "Городской округ Южно-Сахалинск" и занимает площадь 20,3 тысячи гектаров. В рамках ТОР уже реализуются более 16 инвестиционных проектов. В рамках последнего восточного экономического форума были заключены соглашения о расширении числа резидентов ТОР. Наиболее крупными проектами, находящимися на стадии реализации, являются развитие самого спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", строительство гостиничного комплекса на 50 номеров, комплекса коттеджного типа для единовременного размещения до 60 человек, параглайдинг-центра и парадрома, строительство водноспортивного комплекса "Аква Сити", строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска, строительство японского бальнеологического комплекса "ХОНОКА".