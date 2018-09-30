В Надеждинском районе карнавальным шествием отметили День леопарда

Шествие в День леопарда в Надеждинском районе. Фото: ИА PrimaMedia

Ежегодно на протяжении 11 лет для участия в этом празднике съезжаются ученики всех окрестных школ (ВИДЕО)

30 сентября, PrimaMedia. День леопарда в Надеждинском районе – такой же любимый праздник, как День тигра во Владивостоке. В этом году из-за дождей карнавальное шествие пришлось перенести на неделю – и оно состоялось 29 сентября, накануне владивостокского тигриного карнавала, сообщает ИА PrimaMedia.

Для участия в шествии в поселок Вольно-Надеждинское съехались организованные группы школьников из разных сел района — Раздольного, Тереховки, Нежина, Тавричанки, Прохладного, Оленевода и других. Яркая колонна с леопардовой символикой в 11 часов двинулась от дома культуры и прошла до центральной площади села. Организатором мероприятия традиционно выступает районная станция юных туристов при поддержке администрации муниципалитета.

Участников шествия на главной площади приветствовала первый заместитель главы Надеждинского района Жанна Аркадьева:

— Леопард – это символ Надеждинского района, он изображен на гербе района, — напомнила она. — Этот год для нас особенный – Приморье празднует свое 80-летие. И эта акция, которая проходит в год Волонтера и юбилейный для Приморья год, особенно значима для нас. Желаю здоровья всем участникам праздника и процветания Надеждинскому району. Помните: природа и мы – понятия неразделимые!

С приветствием к ребятам обратилась и почетная гостья — заместитель директора национального парка "Земля леопарда" по экологическому просвещению и туризму Зиля Ибатуллина.

— Я принимаю участие в вашем празднике уже во второй раз, и меня всегда очень радует ваш фестиваль – речевки, песни, танцы. Вы молодцы, что проводите такой праздник уже более 10 лет. Необходимо, чтобы о сохранении леопарда узнали как можно больше людей, и фестиваль помогает вновь поднимать эту тему. Когда национальный парк "Земля леопарда" только начинал свою деятельность, в Приморье насчитывалось всего 30 леопардов, а сегодня их уже 86, не считая котят. Поздравляю вас с праздником и, пользуясь случаем, приглашаю всех к нам на экологическую тропу "Земли леопарда"!

Праздник продолжился концертом, спортивными играми и конкурсами на воздухе.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.