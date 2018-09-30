День леопарда в Надеждинском районе стал прологом Дня тигра

день леопарда в Надеждинском районе. Фото: ИА PrimaMedia

Участники второго приморского карнавального шествия рисуют на лицах не полоски, а пятнышки (ФОТО)

30 сентября, PrimaMedia. День леопарда прошел накануне, 29 сентября, в Надеждинском районе. На протяжении 11 лет это такой же любимый и популярный праздник здесь, как День тигра во Владивостоке. Планировалось, что День леопарда надеждинцы отметят 23 сентября – но из-за погоды праздник пришлось перенести, сообщает ИА PrimaMedia.

Для участия в карнавальном шествии в поселок Вольно-Надеждинское съехались организованные группы школьников из разных сел района — Раздольного, Тереховки, Нежина, Тавричанки, Прохладного, Оленевода и других. Были делегации из районного детского интерната и школы искусств. Специально для шествия колонны на полчаса было ограничено движение по одной из главных улиц поселка – улице Дрегиса. Яркая колонна с леопардовой символикой в 11 часов двинулась от дома культуры и прошла до центральной площади села, где были произнесены торжественные речи, а затем начался концерт.

Организатором мероприятия традиционно выступает районная станция юных туристов при поддержке администрации муниципалитета.

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