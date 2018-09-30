Праздничным шествием отметили день тигра во Владивостоке

Праздничная колонна торжественно прошла по Владивостоку в День тигра. Количество участников, по словам ведущих, снова побило рекорд, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 30 сентября, жители и гости Приморского края в девятнадцатый раз отметили День Тигра.

Полосатое шествие — главное событие праздника проходит с 12 по 13 часов по традиционному маршруту: от Дворца детского творчества до Центральной площади Владивостока.

День тигра — любимый праздник горожан. В своих тигриных колонах он сумел объединить совершенно разных людей: мчсников и циркачей, танцоров и хоккеистов, а также представителей вузов, школ, общественных организаций и предприятий. Помимо этого к присоединялись и неорганизованные группы — семьи и коллективы, гости из Азии.

По словам ведущих, количество участников вновь побило рекорд. Когда начало колоны было уже на площади, её конец оставался еще на Покровском Парке.

Центральные улицы города окрасились в черные, оранжевые белые цвета и собрали "тигров" всех возрастов и расцветок.

Во главе процессии – сотрудники "Амурского тигра" и госохотнадзора. Ярким контрастом на фоне курсантов МГУ и студентов Пожарной Академии выделялись воспитанники детских садов. Примечательно, что более взрослые "тигры" предпочли сменить окрас и выделялись среды огненно-рыжей массой своими учебными формами. "Тигрята", в свою очередь, показали всё буйство фантазии: костюмы тигров, леопардов, яркие парики, плакаты, мягкие игрушки. Учащиеся школы №60 пришли с зонтами тигровой расцветки. Ярые защитники тигров готовы были остаться на мероприятии даже в случае непогоды.

Их старания не были напрасными. Глава города Виталий Веркеенко наградил коллективы самых ярких колонн. Среди образовательных учрежденийТретье место получила школа № 82 Владивостока. Второе место досталось школе № 22. А самой яркой и красочной колонной признана школа № 10!

В номинации среди организаций и учреждений города третье место занял детский сад №30, второе место у ННК "Приморнефтепродукт", а первое – у фонда "Феникс".

После шествия на площади начали работу специализированные зоны, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проведут конкурсы, мастер-классы и квесты. Желающие могу посетить проект "фотосушка", раскрасить мемориальную доску с тигром, а также стать настоящим хищником с помощью аквагрима.

Вечером с 19:00 до 22:15 запланирован праздничный концерт с участием московских гостей — групп "Несчастный случай" и "Чайф". Вход на площадь свободный.

Справка: День тигра – экологический праздник, который отмечается в Приморье в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Инициатором праздника, посвященного главному символу Приморского края, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину. С 2014 года празднование "День тигра" стало проходить в течение двух дней. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

30.09.2018