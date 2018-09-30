Гора Пидан. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Турист погиб при восхождении на гору Пидан в Приморье

По предварительной информации, одному из мужчин стало плохо, и товарищи не смогли его спасти

30 сентября, PrimaMedia. Член группы туристов погиб при восхождении на гору Пидан в Приморском крае. Сообщается, что при восхождении одному из мужчин стало плохо, и товарищи не смогли ему помочь, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС.

По предварительной информации, группа туристов отправилась на гору Пидан. При восхождении одному из мужчин стало плохо. Его товарищи не смогли ему помочь. Турист погиб.

В район происшествия выдвинулась группа спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 4 человек со снаряжением, необходимым для работы и эвакуации в горах.

К сожалению, это не первый случай по Хабаровскому краю и Приморью за текущий туристический сезон. К печальному исходу нередко приводит обычная людская беспечность, когда отправляясь в поход, туристы не считают нужным тщательно изучить маршрут движения, его опасные места, взять с собой медикаменты, теплые вещи, реально оценить свои возможности по оказанию первой помощи.

Вершина Ливадийская (местное название Пидан), располагается на хребте Ливадийском в Шкотовском районе Приморского края и имеет высоту 1332 метра над уровнем моря.

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