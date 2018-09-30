Самолет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Побратим в китайской провинции Хайнань появился у аэропорта Владивостока

Результатом сотрудничества двух воздушных гаваней станет открытие новых рейсов в Китай

30 сентября, PrimaMedia. Руководители аэропортов Владивостока и китайского города Санья подписали соглашение о сотрудничестве по развитию авиационного сообщения. В ближайшей перспективе стоит ждать открытия новых рейсов в Поднебесную, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Владивосток".

Представители приморского авиаузла посетили Всемирный форум Routes 2018. В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы взаимодействия авиакомпаний и аэропорта, перспективы развития авиаперевозок и разработки новых авиамаршрутов в Азиатском регионе.

— У аэропорта Владивосток появился еще один побратим – аэропорт "Феникс" г. Санья, провинция Хайнань. Воздушная гавань Приморья и аэропорт города Саньи объединят усилия по развитию авиационного сообщения. Соответствующее соглашение было подписано руководителями авиапредприятий в рамках ежегодного Мирового форума по развитию авиамаршрутов World Routes-2018. В ближайшей перспективе результатами этих встреч будет открытие новых рейсов в Китай, — сообщил Александр Бобров, директор по авиационной коммерции компании "Международный аэропорт Владивосток".

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