Приморский «Луч» сыграл вничью с сибирской «Томью»

Владивостокский "Луч" сыграл вничью с ФК "Томь" сегодня, 30 сентября. "Тигры" смогли переломить ход матча в последние десять минут игры и закончить встречу со счетом 2:2, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу приморского клуба.

Одержав неделю назад вверх над "Сибирью", хозяева принимали еще один сибирский коллектив — "Томь". Перед началом матча футболисты обеих команд приняли участие в международной акции "Береги свое сердце".

Томичи единоличные лидеры турнира, и в столице Приморья они показали, что вверху таблицы совсем не случайно. Справившись с первым натиском хозяев, сибиряки забили быстрый гол. После розыгрыша стандарта Котляров выбил мяч кулаками, подбор остался за сибиряками, последовал еще один навес с фланга и оставленный без присмотра Шумских без помех поразил ворота Котлярова.

Заметим, что наш голкипер был главным действующим лицом первого тайма. Трижды стражу ворот приморцев пришлось выручать партнеров после плотных ударов гостей. Что касается хозяев, то у них игра откровенно не шла. Никаких проблем сопернику приморцы в первом тайме так и не доставили.

Во втором тайме хозяева едва не сравняли счет: вместо навеса последовал удар Часовских по воротам. Зрители "уже видели" мяч в воротах, однако Мелихов сумел зацепить его кончиками пальцев и перевести на угловой. А в следующий атаке "Луч" пропустил: Казаев и Кухарчук разыграли стенку и 10 номер сибиряков поразил ворота "тигров" во второй раз.

В последние 10 минут "Луч" перехватил инициативу. Сначала Часовских выиграл единоборство у защитника и проткнул мяч мимо Мелихова. Снаряд угодил в штангу. А еще через несколько минут Носов фантастическим ударом метров с 25 попал в девятку – 1:2. Последние минуты "Луч" провел в атаках. Однажды Мелихов вытащил мертвый мяч из самого угла после удара Дзахова. Атака "Луча" продолжилась, вновь навес и Больевич головой забил второй мяч. В конце шансы забить победный мяч имели оба коллектива. Трибуны яростно кипели, ожидая развязки, но все завершилась боевой ничьей – 2:2.

30.09.2018