Копить в рублях или валюте: Минфин дал ответ на наболевший вопрос россиян. Фото: Антон Балашов

Копить в рублях или валюте: Минфин дал ответ на наболевший вопрос россиян

Ведомство составило прогноз курса национальной единицы до 2035 года

30 сентября, PrimaMedia. Минфин составил курс рубля вплоть до 2035 года. По прогнозу ведомства, в перспективе американская валюта к 2035 году будет стоить около 74 рублей. В то же время, авторы документа предрекают укрепление рубля в ближайшее время, сообщает ИА PrimaMedia.

По прогнозу Минфина, национальная российская валюта будет ослабевать и к 2035 году за доллар будут просить 73,9 рублей. При этом, в период с 2021 по 2025 годы доллар будет стоить 66,4 рубля, в 2026-2030 годы — 71,1 рубля.

В то же время, в ведомстве говорят, что в ближайшее время тенденция будет обратной. Рубль будет укрепляться из-за "отсрочки санкций" и роста цен на нефть. На 2018 год министерством заложен курс 61,6 рубля за доллар США, а на 2019 год — 63,9 рубля.

В Минфине отмечают, что указанный курс в долгосрочной перспективе курс— номинальный, реальный же будет более стабильным с учетом валютных показателей торговый партнеров России.

Вопреки прогнозам Минфина, курс доллара, установленный Центрабанком по данным на 30 сентября составляет 65,59 рублей за американскую валютную единицу.

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