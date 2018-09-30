Больше 800 человек погибли в результате землетрясения и цунами в Индонезии

Землетрясение на острове Сулавеси. Фото: Аккаунт в Твиттер Sutopo Purwo Nugroho, twitter.com/Sutopo_PN

Ранее сообщалось о вдвое меньшем числе погибших

30 сентября, PrimaMedia. Число жертв землетрясения и ценами в Индонезии, по последним данным, уже превысило 800 человек. Ранее сообщалось о вдвое меньшем количестве погибших на острове Сулавеси. Сейсмологи зафиксировали два мощных толчка и свыше 170 афтершоков, сообщает ИА PrimaMedia.

Жертвами стихии названы 832 человека, передает Reuters по данным Национального управления по предотвращению стихийных бедствий. По предыдущим данным, погибших было вдвое меньше — 420 человек.

В результате землетрясения и цунами на Сулавеси нарушено транспортное сообщение, электроснабжение и связь с частью острова.

28 сентября на острове произошло два землетрясения, вызвавшие мощное цунами. Высота волн достигала 2 метра. После основных толчков были зафиксированы еще более 170 повторных, причем магнитуда некоторых из них превышала 5. Разрушены тысячи домов, больницы, в эпицентре — городе Палу пострадали центральный мост и главное шоссе.