Упростить визовый режим планируют в России. Фото: Александр Хитров

Иностранцам могут разрешить путешествовать по России до 14 дней без документа

1 октября, PrimaMedia. Иностранцам могут разрешить безвизовое пребывание в России на срок до 14 дней. Речь идет о турах, предполагающих длительное путешествие, например на Байкал. Вместо визового режима в отношении заграничных путешественников, возможно, будет действовать механизм, аналогичный "паспорту болельщика", передает ИА PrimaMedia.

О том, что безвизовое пребывание для иностранцев могут увеличить до двух недель, в интервью "Российской газете" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Таким образом он пояснил позицию Минэкономразвития о либерализации въезда для иностранных туристов.

Горин отметил, что речь идет о пакетных долгосрочных турах, интерес к которым проявляет все большее число иностранцев. Например, это путешествие по Транссибирской железной дороге или на Байкал.

Помимо облегчения визового режима, планируется рассмотреть еще одну "упрощенку" — расширить список регионов, в которые можно въехать по электронной визе, как на Дальний Восток, добавил Горин.

Еще один механизм, который может упростить въезд иностранцам и помочь развитию въездного туризма — безвизовый режим в России в составе группы. Однако, чтобы эта систему рассматривать предметно — необходимо подписание правительственного соглашения по аналогии с Китаем. Напомним, туристы из России и Китая взаимно могут заезжать в страну в составе групп от 3 до 50 человек не оформляя визу.