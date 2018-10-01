Россияне пожертвовали по рублю депутату Госдумы после жалобы на низкую зарплату

Благотворители открыли сбор для депутата Госдумы Веры Ганзя. Фото: Скриншот страницы фонда "Человечек", bfchelovechek.ru

Сбор открыл благотворительный фонд в Екатеринбурге

1 октября, PrimaMedia. Благотворительный фонд "Человечек" в Екатеринбурге открыл сбор для пожертвований в адрес депутата Госдумы Веры Ганзя, пожаловавшейся, что ей не хватает зарплаты. Благотворители хотят собрать сумму, эквивалентную месячной зарплате депутата, однако пока удалось собрать ничтожно мало — "меценаты" вносят всего по одному рублю, передает ИА PrimaMedia.

"Вера Ганзя попала в затруднительное положение, ей не хватает заработной платы. "Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", — сетует народная избранница. В настоящий момент средняя зарплата депутата составляет около 380 тысяч рублей, естественно, что это капля в море при нынешней сложной экономической ситуации. Благотворительный фонд "Человечек" выражает надежду, что мы всем миром сможем спасти слугу народа. Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее! Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей", — говорится на странице фонда.

Сбор средств был открыт 28 сентября после жалобы Веры Ганзя на маленькую зарплату. Благоворители рассчитывают собрать 380 тысяч рублей, однако за три дня удалось собрать только 1633 рубля. "Меценаты" жертвуют чаще всего лишь по одному рублю в адрес нуждающейся слуги народа.

Благотворительная организация публикует подробный отчет о поступлении денег и сердечно благодарит всех, кто смог оказать посильную помощь народной избраннице.

Напомним, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя высказала недовольство зарплатой. Народная избранница в интервью на радио "Говорит Москва" призналась, что расходует большую часть зарплаты на депутатскую деятельность. Ганзя сообщила, что размер ее зарплаты составляет около 380 тысяч рублей в месяц, однако из-за того, что депутатам не выделяют на представительские расходы, от зарплаты у нее остаются "одни долги по кредитной карте".

После жалобы Ганзя в Госдуме заявили, что рассмотрят возможность оплаты представительских расходов депутатам. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин позже дал комментарий по жалобе "малоимущей" слуги народа. Он заявил, что не поддерживает компенсацию представительских расходов, пояснив, что для подобных целей действуют государственные программы.

Работа депутата заключается в том, чтобы проблемы избирателей решать в соответствии с этими программами, инициируя инвестиционные и благотворительные проекты, пояснил Володин. Он подчеркнул, что не имеет ничего против того, чтобы депутаты помогали людям, но будет против выделения представительских расходов или создания "непонятных фондов".

"Главная задача депутата — находить системные решения проблем избирателей, принимая федеральные законы, контролировать их исполнение", — заключил спикер Госдумы.