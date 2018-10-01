Весь этот бред: Россия реагирует на угрозу морской блокады

Юнион Джек. Фото: ИА PrimaMedia

Российские политики и общественные деятели высказали мнение о высказывании главы американского МВД

1 октября, PrimaMedia. По мнению российских политиков заявление министра американского МВД о морской блокаде портов и транспортов России, в случае его исполнения было бы равносильно объявлению войны, сообщает ИА PrimaMedia.

Ряд российских СМИ собрал мнения российских политических и общественных деятелей о возможности введения США морской блокады для препятствования поставке энергоресурсов на Ближний Восток.

Угрозы Соединенных Штатов перекрыть России пути на море являются полным бредом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", – написал Пушков в своем Twitter.

В свою очередь, член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что даже попытка американцев как-то помешать российским кораблям выльется в крупный скандал, в котором не заинтересована ни одна из сторон. "Россия, извините, не Гондурас, с этим нельзя не считаться", – цитирует Клинцевича РИА "Новости".

Российскому флоту не стоит бояться возможности морской блокады. Подобный сценарий вероятен только в случае объявления войны. Такое мнение высказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, передает радиостанция "Говорит Москва".

Не остался в стороне от обсуждения глава Чечни Рамзан Кадыров. На своей странице "ВКонтакте" он посоветовал американцам "жить дружно". По его словам, США давно пытается "развалить страны, захватить ресурсы, поставить во главе марионеточные режимы", сообщает Lenta.ru.

"Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями", — добавил глава Чечни.