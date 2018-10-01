Генпрокуратура уже идет к вам: ведомство создало сервис для общения с гражданами

Прокурор. Фото: ИА PrimaMedia

Многие вопросы могут быть решены в интерактивном режиме

1 октября, PrimaMedia. Генпрокуратура России вводит новый сервис для обращений граждан с 1 октября. Он представляет собой технологический микс интерактивной live-трансляции и стримингового канала, сообщает ИА Primamedia.

По информации "Российской газеты" со ссылкой на представителя ведомства, на новом информационно-коммуникационном сервисе "Эфир" аудитории предлагается для просмотра в удобное время собственный эксклюзивный контент, актуальные новости и аналитика от органов, общение со зрителями в онлайн-чате и по телефону.

Зрителям будет доступна программа по которой они смогут подключиться к эфиру по интересующей их проблеме. В Генпрокуратуре сообщили, что на канале будет 18 рубрик, среди которых — борьба с коррупцией, природоохранная деятельность, защита прав граждан и предпринимателей.

"Безусловно, новый сервис не отменит традиционные форматы обращений, жалоб и приемов, — отметил представитель надзорного ведомства. — Тем не менее мы рассчитываем на то, что существенный массив вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан, будет решаться в таком интерактивном режиме".