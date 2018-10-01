Олег Кожемяко: цены на картошку в Приморье такие же как на Сахалине

Олег Кожемяко в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

Врио губернатора озаботился высокими ценами на картофель в регионе

1 октября, PrimaMedia. В ходе рабочего визита в Уссурийск временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко принял участие в обсуждении текущей ситуации в городском округе. Среди прочих был затронут вопрос стоимости картофеля в розничной продаже, сообщает ИА PrimaMedia.

Присутствовавший на заседании в здании администрации УГО директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц ознакомил присутствовавших с результатами уборочной кампании как в Уссурийске, так и во всем крае. Наибольший интерес у врио губернатора вызвали цифры, касающиеся сбора картофеля.



Андрей Бронц. Фото: UssurMedia

По словам Андрея Бронца, несмотря на то, что большое количество урожая в Уссурийском и Октябрьском районах пострадало от наводнения, цена на картофель не выросла. Олег Кожемяко уточнил, во сколько именно местному населению обходится покупка картофеля в магазинах, и назвал их большими для Приморья.

25 рублей? "Хорошая" цена для Приморья, у нас на островах примерно такие же цены.

Временный глава региона призвал заняться мониторингом цен на картофель, а также выяснить причины, влияющие на ценообразование: "Картофель – это основной продукт потребления. Нужно изучить урожайность, какие сорта используют, есть ли сортосеменная работа, какая техника используется, успевают ли фермеры вовремя посеять. Отдельно рассмотреть вопрос с хранилищами".