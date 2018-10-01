Суд рассмотрит дело жителя Владивостока, обманывавшего семьи в Таиланде на недвижимости

Таиланд. Фото: ИА PrimaMedia

Он обвиняется в мошенничестве на 8,5 млн рублей

1 октября, PrimaMedia. Следователями УМВД России по Владивостоку окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении депортированного из Таиланда гражданина России, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 8,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ИА PrimaMedia.

"Установлено, что 46-летний уроженец Владивостока получил от 4 граждан России деньги на строительство объектов недвижимости в Таиланде. Супружеская пара передала злоумышленнику свыше 2,7 млн рублей для постройки жилого дома на острове Пхукет. Затем он взял в долг у потерпевших еще 1,5 млн рублей. В дальнейшем обвиняемый, оформив договор купли-продажи, обманным путем похитил у другой семьи денежные средства в сумме около 4 млн рублей", — рассказала Ирина Волк.

Следственным отделом УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант объявлен в международный розыск и в 2017 году задержан правоохранительными органами Таиланда, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола доставлен в Россию.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.