Приморский ХК «Адмирал» проиграл «Ак Барсу» в последнем матче выездной серии

Защитник "Адмирала" Иван Мищенко. Фото: Пресс-служба ХК "Адмирал"

Казанский клуб одолел «моряков» со счетом 4:2, переломив ход игры только в третьем периоде

1 октября, PrimaMedia. Владивостокский "Адмирал" завершил выездную серию поражением. Моряки уступили в Казани "Ак Барсу" со счетом 2:4, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

Состав "Адмирала" не претерпел изменений после победы в Нижнекамске, на лёд вышли те же хоккеисты, что двумя днями ранее добыли два очка.

У "Ак Барса" впервые с 1 сентября появился в воротах Эмиль Гарипов. Один из главных творцов весеннего триумфа Казанцев получил травму в матче Открытия против СКА (1:6) и с тех пор находился в лазарете. А вот Зарипов и Марков вновь оказались вне заявки

Выстояв в меньшинстве в начале встречи, "Адмирал" сумел сам реализовать лишнего. Как и в Нижнекамске Александр Угольников отправил снаряд в сетку ворот хозяев мощнейшим броском от синей линии. "Ак Барс" продолжил удаляться, но ни 4 на 3, ни 5 на 3 приморцы реализовать не смогли.

Второй период прошёл в равной борьбе, "барсы", понятно больше проводили времени в атаке, и в итоге сумели сравнять счёт, комбинацию завершил Ландер.

Вначале третьего периода Войтех Полак вновь вывел "Адмирал" вперед, удачно сыграв на добивании после броска Марека Говорки. Хозяева вновь отыгрались через две с половиной минуты – Клинкхамер реализовал лишнего. Следом "моряки" вновь получили удаление, отбились, но, когда пятый игрок уже был на льду, шайба юркнула в сетку ворот Серебрякова, отличился Михеев. На последней минуте произошла смена вратаря на шестого полевого, и тот же Клинкхамер поставил в матче точку. Достойная игра, но, увы мы остались без очков.

— –Жалко, что возвращаемся сегодня домой без очков. Игра была хорошая, но при счете 2:1 случились два удаление, сыграло свою роль мастерство соперника. Ребятами довольны, была хорошая самоотдача, они выложились полностью! – прокомментировал прошедшую игру наставник владивостокского клуба Сергей Светлов.

Следующий матч предстоит "морякам" в родных стенах "Фетисов Арены" 3 октября в 19:30. "Адмирал" сразится с лидером Восточной Конференции – екатеринбургским "Автомобилистом".