"Примсоцбанк" рассказал предпринимателям Владивостока о программах господдержки бизнеса. Фото: предоставлено банком

Гостями мероприятия стали 140 человек из 107 компаний

1 октября, PrimaMedia. Семинар "Присоцбанка" "Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" прошел 28 сентября во Владивостоке. Гостями мероприятия стали 140 человек из 107 компаний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Старт семинару дал заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Сергей Маринин, который отметил важность совместной работы бизнеса, государства и банковских структур в создании максимально эффективных финансовых продуктов. Особым вниманием он удостоил программы льготного кредитования Минэкономразвития России.

"Самым интересным из таких продуктов является кредит для малого и среднего бизнеса по программе Минэкономразвития со ставкой 6,5% годовых. Ставка значительно ниже не только рынка, но и ключевой ставки Банка России, — рассказал Сергей Викторович. — Из более чем 500 кредитных организаций РФ в программе участвует лишь 15 банков, а Дальневосточный федеральный округ представляет только "Примсоцбанк". Для нас это большая честь и признание значимости на федеральном уровне".

Специальным гостем семинара выступил директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков. Он рассказал о реализации инвестиционных программ и приоритетных направлениях развития отраслевой инфраструктуры.

"Многие инвестиционные проекты требуют от агентства комплексного подхода: найти финансирование, сопроводить проект, помочь получить землю и т.д., — рассказал Дмитрий Валерьевич в ходе выступления. — Финансирование можно получить многими способами, в том числе и в банке, по программам, о которых мы говорим сегодня или любым другим. Мы также готовы помочь с земельным вопросом, выходом на новые рынки, в том числе и зарубежные".

Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса "Примсоцбанка" Алексей Пастухов провёл основную часть семинара и рассказал о существующих программах поддержки МСБ и их реализации силами банка. Были затронуты условия льготных программ кредитования Корпорации МСП, Банка СМП, а также Минэкономразвития России, существующие требования к заёмщикам для участия в них, а также основные ошибки бизнеса, затрудняющие получение кредитов, и способы их решения.

Также участие в мероприятии приняла руководитель отдела поддержки малого и среднего бизнеса Гарантийного фонда Приморского края Елена Панькова с докладом "Поручительство фонда как обеспечение кредита".

"Это достаточно полезно, когда в одном месте собираются представители банка, инвестиционного агентства, гарантийного фонда и других поддерживающих структур, — оценивает мероприятие Елена Юрьевна. — Всего за одно посещение можно получить консультации сразу от всех организаций, участвующих в кредитовании бизнеса. Это очень удобно и оперативно".

По завершению выступлений гости семинара активно задавали вопросы спикерам. Больше всего представителей бизнеса интересовали нюансы кредитования под ставку 6,5%: гибкая система обеспечения кредита, отсутствие необходимости представлять дополнительные документы, а также возможность продления срока кредита с изменением ставки по окончании льготного периода.

"Последнее время государство реализует много проектов в области поддержки бизнеса. Мы о них мало знаем, поэтому стараемся посещать такие мероприятия, получать информацию и вникать в действующие процессы, — поделился впечатлениями директор компании "Чемпион-Логистик". — Семинар оказался очень полезным. Узнал о программе, о которой раньше даже не слышал. Спасибо банку за то, что доносит до клиентов такую полезную информацию".

Семинар во Владивостоке является частью широкой серии мероприятий по всем регионам присутствия банка. В октябре банк расскажет последних изменениях в 115-ФЗ и современных требованиях банков в области ПОД/ФТ. Специальным гостем по этой теме станет начальник ИНФС по Ленинскому району Владивостока Елена Грохотова. В ноябре тематикой семинаров станут финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности, а именно профилактика нарушений валютного законодательства.