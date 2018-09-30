Экс-первая леди написала о расставании с Приморьем. Подписчики извиняются, что так вышло

Андрей и Светлана Тарасенко. Фото: Instagram Светланы Тарасенко (https://www.instagram.com/p/BnqhquwgAsa/)

Пост Светланы Тарасенко в социальных сетях собрал немало комментариев с извинениями и просьбами обязательно вернуться

1 октября, PrimaMedia. Супруга бывшего врио губернатора Приморья Светлана Тарасенко опубликовала на своей странице в социальных сетях пост о расставании с регионом. Ее подписчики тепло прощаются с экс-первой леди и извиняются за что, что так вышло, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я не прощаюсь с Приморьем, а говорю ему: "До свидания!". Здесь у меня осталось много друзей и мы обязательно встретимся. Спасибо вам, мои друзья, за Вашу поддержку и за сердечность отношений! Пишите, звоните. Всегда рада людям, чья душа умеет оставаться чистой! Всегда ваша. Светлана Тарасенко", — написала бывшая первая леди Приморского края.

Стоит отметить, что ее пост нашел отклик в сердцах жителей региона. Люди начали оставлять под ее записью теплые комментарии. Кто-то грустил, что она вместе с супругом покидает Приморье, кто-то желал им счастья, а кто-то извинялся за жителей региона и за то, что все так нелепо получилось. Другие же заявили, что все равно будут голосовать за Андрея Тарасенко.

"Очень жалко, что не оценили ваш труд, таких как вы ещё Приморье не знало и, наверное, уже не узнает".

"Очень жаль, что вот так вот по нелепости и недальновидности части жителей края вам приходится прощаться с нами. Вы действительно начали что-то делать, хоть что-то сдвинулось с мёртвой точки, а сейчас неизвестно как будет дальше. Большое вам спасибо и Андрею Владимировичу тоже огромное спасибо, он настоящий мужчина, и держит свое слово. Удачи вам на новом месте. И ждём Вас вновь в нашем прекрасном городе у моря".

"Сейчас очень многие жители края жалеют, что так все вышло, удачи вам и очень надеемся, что произойдет чудо, и вы вернетесь".

"Андрея Владимировича очень будет не хватать, он первый и единственный который искренне хотел поднять край. Мы впервые поверили в будущее и рискнули сделать первый творческий Фестиваль во Владивостоке. А сейчас опускаются руки".

"Очень жалко, что так получилось, вы нас извините пожалуйста, просто в Приморье и Революция дошла через 5 лет, ни в 1917 году, а в 1922 году, мы долгие и поздние, очень долго терпели и терпим и вот на достойном, добром и умном руководителе, — нас прорвало, ну не подумали люди, пожалеют, уже пожалели, что не сберегли шанс нормального развития края. Ну хотели Революцию, вот и получили. А.В. после такого беспредела будет привит и иметь иммунитет в политике и никогда не сходить с пути борьбы, не бояться и идти вперёд!"

"От всей души СПАСИБО Андрею Владимировичу за всё, что он успел сделать для региона и что запланировал!! Выполнен огромный (!!!) объем работы с конкретными результатами!! Еще раз спасибо!! Лично я пойду на предстоящие выборы и напишу в бюллетене "ЗА ТАРАСЕНКО!!" 100% буду так голосовать на всех выборах, пока Андрей Владимирович не вернется в Приморский край".

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранена.

Напомним, Андрей Тарасенко покинул пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края после того как 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморья признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Тарасенко решил не участвовать в следующих выборах, а попросил президента о новой работе. На днях стало известно, что распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева бывший врио главы Приморья назначен на пост заместителя руководителя Росморречфлота.