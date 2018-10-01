На один символ веры в Уссурийске стало больше благодаря жителям микрорайона Радужный

Освящение креста. Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

Он будет оберегать жителей микрорайона Радужный от бед, а после здесь возведут православный храм

1 октября, PrimaMedia. В микрорайоне Радужный в праздничный день Воздвижения Честного Животворящего креста прошла торжественная церемония освящения поклонного креста. Образец православного зодчества от мастеров центральной части России установлен на холме и виден издалека, венчая "Южные ворота" Уссурийска. Уже при определении будущего расположения поклонного креста многие признались, что почувствовали особую энергетику этого места, где в будущем планируется построить православный храм, сообщает корр. ИА UssurMedia.

Идея установки поклонного креста в новом микрорайоне Уссурийска принадлежала жителям и руководителю проекта Радужный Александру Сидоренко. Длительное время шел поиск удобного места, пока выбор не пал на этот участок. При подготовке грунта строители нашли мельничные жернова, относящиеся к 12 веку. У археологов находка не вызвала удивления: Уссурийск – уникальное место не только в Приморье, но и на юге российского Дальнего Востока по концентрации археологических памятников, и на земле современного микрорайона Радужный тысячелетия назад располагались поселения людей.



Освящение креста. Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

"С этой точки, где мы стоим, слева – поселение периода палеолита, здесь есть серия поселений раннего железного века, дальше — поселение мохайского времени. Несколько метров в сторону от базы "Южная" располагается бохайская деревня, которую археологи нашли более 30 лет назад. Если говорить именно об этом месте, то оно ни в первобытную эпоху, ни в средневековую эпоху не было пустым. Здесь мы фиксируем следы русских и восточных переселенцев, поэтому нельзя сказать, что район был пустой, люди жили здесь постоянно", — прокомментировал историк и археолог Александр Мезенцев.

Однако, добавил Александр Леонидович, при раскопках поселений археологи не обнаружили следы храмовых комплексов. Но не исключено, что небольшие церкви строили первые переселенцы на Дальний Восток.



Освящение креста. Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

"Я думаю, Александр Сидоренко неслучайно выбрал это место. Надеюсь, если бог даст, через какое-то время здесь будет стоять православный храм. Я вас сердечно поздравляю. Почему именно сегодня был спланирован обряд освящения? Сегодня праздник – день Воздвижения Честного Животворящего креста. Теперь благодаря команде Радужного и его жителям стоит такой замечательный крест, который венчает въезд в город", — поздравил присутствующих с событием протоиерей Сергий.

Отец Сергий заметил особую энергетику, которая отличает территорию Радужного от других микрорайонов города. То ли удачное расположение, то ли какие-то еще причины спасают его от наводнений, которые четыре года подряд накрывают Уссурийский городской округ.



Александр Сидоренко. Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

"Мы будем делать все, чтобы на "Южных воротах" построить храм.

Я вспомнил известного русского писателя Антона Чехова. Он коротко и емко сказал о вере: человек есть то, во что он верит. И мы верим в миссию нашего района. Она звучит так: мы не продаем квадратные метры, мы создаем образ жизни.

И наши жители создают традиции, ценности, культуру нашего района", — рассказал руководитель проекта "Радужный" Александр Сидоренко.

Идея возведения микрорайона с совершенно новой идеологией, с закрытой территорий, где во дворах не стоят автомобили, казалась многим приморцам невыполнимой. Но жители Радужного доказали, что это реальность. А также они ценят те добрососедские отношения, которые сложились у них за короткий период времени.



Освящение креста. Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

"Мы с семьей живем в Радужном почти два года. Поначалу думали, что будем сильно тосковать по прежнему месту жительства, потому что, во-первых, оно находилось на расстоянии 300 метров от храма, где я служу, во-вторых, мы привыкли к нему, но, к моему удивлению, мы ни разу о том жилье не вспомнили. И это о многом говорит. Хотелось бы сказать о доброте людей, живущих в микрорайоне. У меня спускало колесо на машине, и я каждый день подходил и подкачивал его. И как-то утром я подхожу к машине и вижу, что колпачок ниппеля откручен, колесо подкачено. Т.е. кто-то просто накачал колесо, и нас это поразило", — поделился житель микрорайона отец Максим.

Радужный – это уникальный пример комплексного освоения территории, чьей отличительной особенностью является создание мультиформатного района, основанного на жизненно-важных ценностях. Микрорайон находится в экологически чистом месте Уссурийска, благодаря газификации экология сохраняется даже в период отопительного сезона. Отличает его также закрытая территория с собственной охраной.

Район комплексного развития территории Радужный предполагает развитие трех основных направлений: жилой застройки, зоны бизнеса и рекреационно-туристической зоны.

Развитие жилой зоны — это строительство жилья для 10 тысяч человек населения, создание административно-торговой зоны и, конечно же, социальных объектов для удобства людей. Зона бизнеса, на которой уже расположен ЛПУ ООО Газпром, также предполагает создание таких объектов, как тепличный комбинат, логистический центр, выставочный центр, распределительный центр и многофункциональный развлекательный центр. Зона рекреации и спорта — это развитие туризма, создание агро-деревни, действующий питомник декоративных растений, компания Приморский газон (выращивание натуральных рулонных газонов), действующая база отдыха вдоль горной реки Комаровка.

"Нельзя развивать микрорайон площадью 400 гектаров без поддержки всех уровней власти. Поэтому мы благодарим администрацию города, депутатов Думы УГО, депутатов ЗС ПК, Государственной думы за поддержку проекта в непростое время. Уверен, и бизнес, и власть выполнят свои обязательства в плане развития района, и мы будем двигаться дальше", — сказал Александр Сидоренко.



Глава УГО Николай Рудь. Фото: Анна Маринец, ИА UssurMedia

Глава округа Николай Рудь заметил, что поклонный крест в Радужном должен стать одним из посещаемых в округе: "И это место, где мы находимся, не будет пустым. Всегда сюда будут приезжать люди, которые помнят нашу историю, чтят традиции и культуру, уважают старшее поколение".