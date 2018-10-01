Пенсионное удостоверение. Фото: ИА PrimaMedia

В ту же реку: запуск новой пенсионной накопительной системы запланирован на 2020 год

Россияне будут подключены к ней автоматически

1 октября, PrimaMedia. Новая накопительная пенсионная система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает автоматическое подключение граждан к отчислению средств. Такой механизм включения граждан в формирование будущей пенсии был выбран Минфином и Банком России, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РБК, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 Гражданского кодекса не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки.

"Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) или в государственном управляющей компании ПФР "Внешэкономбанк", — сказал один из источников РБК. Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

По мнению экспертов, отчисления граждан после подключения к ИПК будут производиться в пользу того НПФ, где находится человек. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии). ВЭБ, управляющий пенсионными средствами "молчунов", может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК.

Срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. Источники газеты "Ведомости" и агентства "Интерфакс" указывали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на пенсионную реформу. Публикация законопроекта задерживается, чтобы негативное отношение к повышению пенсионного возраста не распространилось и на ИПК.

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