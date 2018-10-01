Бешеные деньги: сколько приморский бизнес заработал на ВЭФ

ВЭФ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Эксперты называют сумму, в которую с трудом верят даже они сами

1 октября, PrimaMedia. IV Восточный экономический форум стал площадкой для заключения инвестиционных соглашений на рекордную сумму в более чем 3 трлн рублей. Столь масштабное событие стало выгодным не только для участников саммита, но и для тех, кто участвовал в его организации. По словам бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, приток средств в край усилиями местных предпринимателей составил порядка 120 млн рублей. Сами участники рынка утверждают, что сумма намного выше заявленной и составляет примерно полмиллиарда рублей. ИА PrimaMedia выясняет из чего складываются эти миллионы.

За короткий промежуток ВЭФ обеспечил заработком огромное количество людей самых разных специальностей. На его мероприятиях работали официанты, охранники, рестораторы, переводчики, строители, логисты, флористы, модели и т.д. Но бизнес был задействован не только на официальных мероприятиях. Жизнь кипела и вокруг форума. Корпоративные вечеринки, деловые ужины, тимбилдинги, совмещенные с выездами "на острова" – многое из этого организовывалась не официальным оператором саммита компанией "Россконгресс", а силами местного бизнеса, филиалов федеральных структур и их партнеров.

Охранное агентство "Спрут", генеральным директором которого является Игорь Полоз, как и многие другие, также принимало участие в организации безопасности в дни форума. Однако заказчиком являлся не "Россконгресс", а гостиницы города, которые приняли решение усилить охрану.

"Не могу сказать, что мы очень много заработали на ВЭФ. Прибыль увеличилась, но не в разы. Честно говоря, от работы на ВЭФ было больше суеты, чем денег. В данном случае нашими заказчиками выступили гостиницы, решившие усилить охрану в дни форума. Насколько мне известно, в дни проведения ВЭФ было задействовано порядка 15-ти охранных агентств", — отметил Полоз.

Транспортные вопросы

ВЭФ обеспечил работой многие транспортные компании, такси, организации предоставляющие прокат автомобилей, в том числе класса люкс. Даже малая авиация была задействована в эти дни. "Автомобилей, причем самых разных, как премиального класса, так и эконом, было задействовано порядка 100 единиц. У нашей компании арендовано около 60 автомобилей. В среднем, аренда одного автомобиля стоит около 2 000 – 2500 рублей в час", — рассказал Кирилл Лазарев, сотрудник транспортной компании "Автопилот".

По словам сотрудников автотранспортного предприятия "Приморье", только у них организаторы арендовали 28 автобусов. "Все они рассчитаны на 43-52 места. Стоимость аренды одного автобуса в день составляет примерно 25 000 рублей", — рассказали на предприятии.

Но не только наземный транспорт был задействован на Восточном экономическом форуме. По информации аэропорта Владивосток, в эти дни был совершен 81 рейс деловой авиации. Плюс, по некоторым данным, за три дня в Приморье эксплуатировалось около шести арендованных вертолетов.

"Общий пассажиропоток аэропорта в Кневичах в период с 10 по 14 сентября составил почти 47 тысяч человек, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. За прошедший период было обработано более 543 тонн багажа. По сравнению с 2017 годом показатель обработанного багажа в эти дни вырос на 21%.

Пиковым днем обслуживания гостей и участников ВЭФ-2018 стало 10 сентября. В этот день в аэропорту Владивосток было обслужено 10 310 пассажиров. Это больше суточного рекорда пассажиропотока, который был установлен во время работы ВЭФ в 2017 году, когда через воздушную гавань прошло – 8570 человек", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сентябрь в Приморье – время благоприятное для морских прогулок. По словам владельца компании по аренде катеров, пожелавшего остаться анонимным, ему известно, что за несколько дней ВЭФа было арендовано не менее 40 лодок разных габаритов.

"Я думаю, на аренду этих катеров в общей сложности было потрачено около 3 — 4 млн рублей. На каждом катере организовывался стол, а это еще порядка 50 тысяч. ВЭФ очень помогает заработать совершенно разным представителям местного бизнеса. По моим подсчетам, на ВЭФ приморские бизнесмены смогли заработать порядка 300 — 500 млн рублей, доход в 120 млн некорректен", — рассказал предприниматель.

Восточное гостеприимство

Период с августа по сентябрь можно отнести к высокому туристическому сезону. В это время достаточно сложно арендовать более-менее приличный номер в гостинице, в дни ВЭФа это сделать почти невозможно.

"Сентябрь — пик туристического сезона во Владивостоке. Желающих снять номер и так много, но организаторы форума скупают все комнаты. На время ВЭФ в гостиницу заселяются гости и участники мероприятия, а также сотрудники "Росконгресса" и государственные служащие. В основном, это граждане России, но есть и иностранцы. Почти все комнаты выкупаются под одноместное размещение, по двое почти никого не селим", — отметили в отделе бронирования гостиницы Лотте.

Глава департамента туризма Константин Шестаков еще в январе заявлял о том, что список коллективных средств размещения, которые в рамках соглашения с "Росконгрессом" будут принимать российских и зарубежных гостей, уже сформирован.

"Всего определено 25 гостиниц во Владивостоке и Артеме, которые соответствуют всем требованиям, необходимым для работы с участниками ВЭФ. Данные средства размещения предоставят в распоряжение гостей форума не менее 1600 номеров", – сообщил он.

В департаменте по туризму также отметили, что не все участники форума нуждались во временном жилье. Среди 6000 гостей множество местных или тех, кто сейчас проживает за пределами Приморья, но имеет в крае недвижимость. Стоит отметить, в среднем аренда одного гостиничного номера уровня 3 — 4 звезды во Владивостоке обошлась в 4 000 рублей.



ВЭФ. Фото: ИА PrimaMedia

Кроме того, гостей форума размещали на лайнере Costa NeoRomantica. Лайнер был зафрахтован "Росморпортом" специально для приема гостей участников ВЭФ, кому не хватило мест в аккредитованных гостиницах Владивостока и Артема. Как сообщили в департаменте туризма Приморья, всего на лайнере около 600 кают, почти 400 из них были задействованы под проживание российских и иностранных гостей форума.

Агентские услуги по приему Costa NeoRomantica во Владивостоке оказала компания "Совфрахт-Восток". В компании отказались комментировать стоимость всех услуг оказанных "Россконгрессу", однако сообщили, что агентские услуги были оказаны безвозмездно.

Время проведения ВЭФ – это один из самых благоприятных периодов для ресторанной отрасли Приморья. Рестораторы предпочитают не комментировать свои доходы, полученные в дни форума. По информации одного местного предпринимателя, пожелавшего остаться неизвестным, выручка ресторанного сектора за несколько дней увеличилась в разы.

"Выручка за неделю увеличилась в 2 – 3 раза. В некоторых рекомендованных для посетителей ресторанах проводились банкеты, которые стоили довольно дорого. Насколько мне известно, в одном популярном заведении на Русском острове только на одного человека депозит составлял 7 000 рублей. И я думаю, это не предел. Вообще, по моим оценкам рестораторы на ВЭФ заработали в эти дни минимум 10 миллионов рублей", — поделился бизнесмен.

Менеджер ресторана "Огонек" Александр Кульбертинов согласен с утверждением, что рестораторы заработали за неделю примерно в 2 — 3 раза больше обычного. "Организация ВЭФ с каждым годом становится все лучше. В этот раз все было организованно великолепно, — говорит Кульбертинов. — Наш ресторан также был в числе рекомендованных организаторами форума. На мой взгляд, выручка за неделю и правда увеличились в несколько раз. Что касается общей кассы по всем заведениям города, эта сумма точно исчисляется в миллионах, и это больше 10 миллионов рублей".

ВЭФ-2018. Фото: ИА PrimaMedia ВЭФ-2018. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Трудовые будни ВЭФ

На ВЭФ было задействовано огромное количество персонала: официанты, модели, бармены, водители. Некоторые нанимались на работу самостоятельно, другие с помощью кадровых агентств. Так, по словам менеджера одного из модельных агентств Владивостока, на мероприятиях форума работало около 100 профессиональных манекенщиц.

"На ВЭФ мы отправили работать восемь наших девочек. За эти дни прибыль составила более 100 тысяч рублей. Большая часть девушек, нанятых для работы на мероприятиях форума, были трудоустроены не через агентства, а как частные лица. Что касается оплаты, то услуги модели во Владивостоке могут оцениваться по–разному, кому то платят 2 тысячи рублей в день, а кому-то 10 тысяч рублей", — пояснили в агентстве.

Кроме того, каждую девушку собирал на мероприятие визажист-стилист. В среднем, такие услуги стоят во Владивостоке около 3 тысяч рублей.

Организаторы также прибегали к услугам флористов. Однако, по словам Александры Вальчук, генерального директора студии декора FLO-MASTER studio, на мероприятиях работало множество флористов – частников, но нанимались они как юридические лица.

"Организаторы предлагали очень небольшие деньги за работу флористам. Даже не представляю, кому такие смешные заработки интересны, если только начинающим флористам для портфолио", — рассказала Вальчук.