Фестиваль тайги стартовал в Приморье. Фото: Предоставлено Тихоокеанским туристическим союзом

В рамках Taigafest проходят гастрономический фестиваль, лекторий, молодёжная вечеринка, семейный праздник и другие события

1 октября, PrimaMedia. С 29 сентября ищите тайгу в городе: во Владивостоке и Хабаровске начался второй ежегодный фестиваль Taigafest, посвящённый Уссурийской тайге.В рамках Taigafest проходят гастрономический фестиваль, лекторий, молодёжная вечеринка, семейный праздник и другие события, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Мы встретили с самолёта медведя I’m Siberian (а ещё успели там же в аэропорту пригласить на фестиваль нового врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко), отдохнули с мишкой на таёжной пасеке в апидомиках и попробовали настоящего липового мёда.

Гости в сборе, а значит, время начинать наш фестиваль! Формируем вместе ответственное отношение к лесным ресурсам силами Тихоокеанского туристического союза (ТТС), авиакомпании "Аврора", проекта "Открой Владивосток" при поддержке WWF России", — рассказали организаторы фестиваля.

Уссурийская тайга — ценнейший, но недооценённый городскими жителями ресурс региона. Фестиваль тайги призван обратить внимание людей на этот источник ярких эмоций, ценных продуктов, вдохновения для творчества.

"Для среднего горожанина Уссурийская тайга — это что-то далёкое, не очень понятное, а значит — не очень нужное. И поэтому к проблемам тайги он тоже будет равнодушен. Мы стремимся сделать тайгу нужной городскому жителю через гастрономию, развлечения, образование, чтобы тайга стала очень близкой и осязаемой", — комментирует, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза. Татьяна Заречнева.

Taigafest начался с открытия ресторанного фестиваля: в 15-ти ресторанах Владивостока и двух ресторанах Хабаровска с 29 сентября по 14 октября можно попробовать разнообразные таёжные сеты по единой цене 888 рублей. Шеф-повара три месяца готовились представить на суд гурманов блюда, вдохновлённые Уссурийской тайгой.

"Уссурийская тайга в гастрономическом смысле – это богатая кладовая: начиная от грибов, ягод, орехов и заканчивая рыбой и дичью. Такая же богатая, как Японское море со всеми его деликатесами. Наша задача как поваров – на фоне привычных вкусов раскрыть новую таёжную историю для жителей и гостей города, используя современные достижения кулинарии. Тем более, что это всё экологичное, натуральное, свежее", — говорит шеф-повар ресторана Ogonёk Евгений Березнюк.

Список ресторанов-участников во Владивостоке:

Гастробар Old Fashioned, ул. Петра Великого, 4, Владивосток Ресторан Novik Country Club, ул. Мелководный, 2, о. Русский Ресторан "Гусь-Карась", ул. Батарейная, 3а, 2-й этаж , Владивосток Ресторан "Крыша", ул. Светланская, 66б, Владивосток Ресторан "Кедровый дом", ул. Западная 1-я, 26б, Артём Ресторан Port cafe, ул. Комсомольская, 11, Владивосток Ресторан Ogonёk, ул. Партизанский пр., 44 к. 6, Владивосток Ресторан Svoy, ул. Адмирала Фокина, 3, Владивосток Гастробар Gusto, ул. Светланская, 33/2, Владивосток Кафе Studio, ул. Светланская, 18a, Владивосток Паб Trinity, ул. Океанский пр., 48А, Владивосток Паб Dublin, ул. Светланская, 78 б, Владивосток Рестобар "Невинные радости", ул. Светланская, 31/3, Владивосток Ресторан "БабМаша", ул. Суханова, 6а, Владивосток Паб Hunter, ТРЦ Черёмушки, Черёмуховая, 15, Владивосток Бонусный участник №1 Coffee Place с авторским таёжным напитком , ул. Алеутская, 45, Владивосток Бонусный участник бар Moro с таёжными коктейлями, ул. Светланская, 59, Владивосток

Список ресторанов-участников в Хабаровске:

Ресторан "Амур", ул. Ленина, 29 Кафе-бар "МукА", ул. Истомина, 56а

Также в дни проведения фестиваля 4 октября travel-журналисты поделятся опытом путешествий по Уссурийской тайге. Завершим фестиваль 14 октября семейным праздником в арт-парке "Штыковские пруды".