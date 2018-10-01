Фестиваль тайги стартовал в Приморье. Фото: Предоставлено Тихоокеанским туристическим союзом

Фестиваль тайги стартовал в Приморье

В рамках Taigafest проходят гастрономический фестиваль, лекторий, молодёжная вечеринка, семейный праздник и другие события

1 октября, PrimaMedia. С 29 сентября ищите тайгу в городе: во Владивостоке и Хабаровске начался второй ежегодный фестиваль Taigafest, посвящённый Уссурийской тайге.В рамках Taigafest проходят гастрономический фестиваль, лекторий, молодёжная вечеринка, семейный праздник и другие события, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Мы встретили с самолёта медведя I’m Siberian (а ещё успели там же в аэропорту пригласить на фестиваль нового врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко), отдохнули с мишкой на таёжной пасеке в апидомиках и попробовали настоящего липового мёда.

Гости в сборе, а значит, время начинать наш фестиваль! Формируем вместе ответственное отношение к лесным ресурсам силами Тихоокеанского туристического союза (ТТС), авиакомпании "Аврора", проекта "Открой Владивосток" при поддержке WWF России", — рассказали организаторы фестиваля.

Уссурийская тайга — ценнейший, но недооценённый городскими жителями ресурс региона. Фестиваль тайги призван обратить внимание людей на этот источник ярких эмоций, ценных продуктов, вдохновения для творчества.

"Для среднего горожанина Уссурийская тайга — это что-то далёкое, не очень понятное, а значит — не очень нужное. И поэтому к проблемам тайги он тоже будет равнодушен. Мы стремимся сделать тайгу нужной городскому жителю через гастрономию, развлечения, образование, чтобы тайга стала очень близкой и осязаемой", — комментирует, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза. Татьяна Заречнева.

Taigafest начался с открытия ресторанного фестиваля: в 15-ти ресторанах Владивостока и двух ресторанах Хабаровска с 29 сентября по 14 октября можно попробовать разнообразные таёжные сеты по единой цене 888 рублей. Шеф-повара три месяца готовились представить на суд гурманов блюда, вдохновлённые Уссурийской тайгой.

"Уссурийская тайга в гастрономическом смысле – это богатая кладовая: начиная от грибов, ягод, орехов и заканчивая рыбой и дичью. Такая же богатая, как Японское море со всеми его деликатесами. Наша задача как поваров – на фоне привычных вкусов раскрыть новую таёжную историю для жителей и гостей города, используя современные достижения кулинарии. Тем более, что это всё экологичное, натуральное, свежее", — говорит шеф-повар ресторана Ogonёk Евгений Березнюк.

Список ресторанов-участников во Владивостоке:

  1. Гастробар Old Fashioned, ул. Петра Великого, 4, Владивосток
  2. Ресторан Novik Country Club, ул. Мелководный, 2, о. Русский
  3. Ресторан "Гусь-Карась", ул. Батарейная, 3а, 2-й этаж , Владивосток
  4. Ресторан "Крыша", ул. Светланская, 66б, Владивосток
  5. Ресторан "Кедровый дом", ул. Западная 1-я, 26б, Артём
  6. Ресторан Port cafe, ул. Комсомольская, 11, Владивосток
  7. Ресторан Ogonёk, ул. Партизанский пр., 44 к. 6, Владивосток
  8. Ресторан Svoy, ул. Адмирала Фокина, 3, Владивосток
  9. Гастробар Gusto, ул. Светланская, 33/2, Владивосток
  10. Кафе Studio, ул. Светланская, 18a, Владивосток
  11. Паб Trinity, ул. Океанский пр., 48А, Владивосток
  12. Паб Dublin, ул. Светланская, 78 б, Владивосток
  13. Рестобар "Невинные радости", ул. Светланская, 31/3, Владивосток
  14. Ресторан "БабМаша", ул. Суханова, 6а, Владивосток
  15. Паб Hunter, ТРЦ Черёмушки, Черёмуховая, 15, Владивосток
  16. Бонусный участник №1 Coffee Place с авторским таёжным напитком , ул. Алеутская, 45, Владивосток
  17. Бонусный участник бар Moro с таёжными коктейлями, ул. Светланская, 59, Владивосток

Список ресторанов-участников в Хабаровске:

  1. Ресторан "Амур", ул. Ленина, 29
  2. Кафе-бар "МукА", ул. Истомина, 56а

Также в дни проведения фестиваля 4 октября travel-журналисты поделятся опытом путешествий по Уссурийской тайге. Завершим фестиваль 14 октября семейным праздником в арт-парке "Штыковские пруды".

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