58 соглашений с международными и иностранными компаниями подписано на ВЭФ-2018. Фото: пресс-служба ВЭФ

Реализация соглашений будет содействовать социально-экономическому развитию регионов ДФО

1 октября, PrimaMedia. 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных карт подписано в ходе IV Восточного экономического форума было. Общая сумма подписанных документов составляет 3,19 трлн рублей. Эта сумма в 1,3 раза выше итогового показателя ВЭФ-2017, на котором были заключены соглашения на 2,5 трлн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе форума.

По итогам ВЭФ-2018, 58 соглашений было заключено с международными и иностранными компаниями. Из них больше всего документов подписано с компаниями из Китая (31 соглашение на сумму 290,6 млрд рублей), Японии (16 соглашений на сумму 1 591,1 млрд рублей) и Республики Корея (9 соглашений на сумму 9,5 млрд рублей).

"В соглашениях, подписанных на форуме, высока международная составляющая, что подчеркивает роль ВЭФ как значимой площадки для многостороннего взаимодействия на уровне компаний, регионов и государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Реализация данных соглашений будет содействовать не только социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока, но и укреплению сотрудничества России со странами – участницами форума", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

21 соглашение о сотрудничестве в разных отраслях заключили министерства и ведомства Российской Федерации. Кроме того, 15 регионов РФ подписали 86 документов на общую сумму 683 млрд рублей (информация о которых не является коммерческой тайной). Лидером по количеству подписанных соглашений стал Приморский край (23 документа на 106 млрд рублей), по стоимости соглашений – Чукотский автономный округ (5 соглашений на 360 млрд рублей).

Большинство из документов, подписанных на полях ВЭФ-2018, относится к сфере социально-экономического развития регионов РФ, промышленности и строительства, международного и межрегионального сотрудничества, банковской деятельности, топливно-энергетического комплекса, высоких технологий и телекоммуникаций, добычи полезных ископаемых.

Среди наиболее значимых документов – соглашение о реализации проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны между ООО "ГДК Баимская", KAZ Minerals PLC, правительством Чукотки и Минвостокразвития РФ (360 млрд рублей); соглашение о создании чистого комплекса по производству метанола и аммиака между ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (279 млрд рублей); соглашение между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и ПАО "Аэрофлот" о поставке авиакомпании партии самолетов "СухойСуперджет-100" (210 млрд рублей); кредитное соглашение между Внешэкономбанком и Банком развития Китая о представлении российской госкорпорации средств в размере до 12 млрд юаней (120 млрд рублей); соглашение о стратегическом партнерстве между Российским фондом прямых инвестиций, Alibaba Group, ПАО "МегаФон" и Mail.Ru Group, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых потребительских интернет— и e-commerce-платформ в России (120 млрд рублей).