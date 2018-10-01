Концерт в День тигра. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

Алексей Кортнев и Владимир Шахрин спели на главной площади Владивостока во славу тигров

День тигра завершился большим вечерним концертом двух популярных российских групп (ФОТО)

1 октября, PrimaMedia. Владивостокский День тигра, прошедший накануне, завершился почти трехчасовым концертом популярных российских групп "Несчастный случай" и "Чайф". Послушать любимых исполнителей Алексея Кортнева и Владимира Шахрина пришли несколько тысяч зрителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Рок-н-ролльный "Несчастный случай" открыл концертную программу даже раньше намеченного – уже в 18:45 Алексей Кортнев вышел на сцену и с ходу выдал свой знаменитый хит "Радио". В паузах между песнями лидер "Несчастного случая" отпускал шутки про тигров, которым даже в соседнем Китае будто бы заботливо "подстригают усики" и заводил публику бодрыми и хорошо знакомыми многим песнями. Зрители с удовольствием подпевали. Завершил свое выступление Алексей Кортнев неожиданно элегической ироничной "Прощальной песней" Юлия Кима, получившей когда-то известность благодаря фильму "Обыкновенное чудо".

"Чайф", выступающий на главной площади Владивостока с завидной регулярностью, продолжил концерт "по нисходящей", затянув старинную "Не гони нас, дядя, из подъезда…" Спев несколько "колыбельных" песен, Владимир Шахрин достал губную гармонику и показал класс – публика вновь начала приплясывать. "Чайф" не обманул ожиданий и исполнил все, что зрители знают наизусть – "Аргентина-Ямайка", "Ой-йо", "Не доводи до предела" и другие хиты. Тигров лидер группы тоже упомянуть не забыл, похвалив праздник и его организаторов.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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