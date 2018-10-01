Администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia
#Врио Кожемяко

Новый глава Приморья прописал отставку: кто остается в администрации Кожемяко

Пресс-секретаря и главного по внутренней политике Олег Кожемяко сменил

1 октября, PrimaMedia. Состав администрация Приморья претерпит определенные изменения в связи со сменой временно исполняющего главы региона. По информации источников ИА PrimaMedia в приморском "белом доме", Олег Кожемяко сохранил посты за большинством вице-губернаторов. Ряд должностных лиц еще не получили переназначения, а по некоторым уже приняты кадровые решения.

С уходом Андрея Тарасенко с поста врио губернатора Приморского края весь состав администрации автоматически ушел в отставку. Новый глава региона принимает решения по кадрам. Собеседник ИА PrimaMedia в "белом доме" говорит, что большинство заместителей получили переназначение. В частности, Олег Кожемяко принял положительное решение по неоднократно доказавшим свою эффективность первому вице-губернатору Александру Костенко (курирует вопросы промышленности, лицензирования и торговли, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, лесного хозяйства), вице-губернатору по финансам Татьяне Казанцевой, а также Павлу Серебрякову (здравоохранение, социальная сфера, физическая культура и спорт), который единственный из замов не имеет приставки и.о.

Константин Богданенко, назначенный, как считается, не без участия полпредства, остается на посту куратора стратегического планирования и инвестиционной деятельности. Бывший замначальника УФСБ РФ по Приморью Дмитрий Мариза продолжит заниматься вопросами правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, записи актов гражданского состояния. Остались в строю вице-губернатор по сельскому хозяйству Валентин Дубинин, вернувшийся на службу с пенсии, а также замглавы по культуре Константин Межонов.

Сохранили свои посты некоторые заместители, появление которых в Приморье связывают с близостью к экс-врио губернатора Андрею Тарасенко (в том числе его соратники по работе во ФГУП "Росморпорт"). Так, переназначение получили курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора Гагик Захарян; выходец из "Росморпорта", заместитель по вопросам градостроительства, регионального госстройнадзора и контроля в области долевого строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Немков.

При этом, по словам собеседника в окружении врио губернатора, "замыкаться вице-губернаторы будут на Александра Костенко".

По состоянию на понедельник, 1 октября, не принято решений по следующим кандидатурам: бывший зам Тарасенко в "Росморпорте" по безопасности Андрей Ларин, который в администрации курирует вопросы государственной гражданской службы и кадров, профилактики коррупционных правонарушений, бюджетного учета, финансового контроля, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела и туризма; глава представительства Приморья в Москве Станислав Ершов, курирующий взаимоотношения с федеральными органами власти; заместитель по вопросам образования Ирина Мануйлова, которая ранее была депутатом Госдумы от Новосибирской области.

"По этим кандидатурам пока решения нет. Планы свои нам (Кожемяко – ред.) не доводил", — говорит собеседник ИА PrimaMedia в администрации края.

Близкий к Кожемяко источник отмечает, что есть однозначное решение по отставке куратора внутренней и информационной политики Дмитрия Братыненко. После отмены итогов второго тура выборов губернатора его ухода требовал Андрей Тарасенко, но тогда конфликт, перешедший в публичную плоскость, удалось "потушить".

Пост займет Антон Волошко, который работает с Олегом Кожемяко еще со времен его руководства Амурской областью. В администрацию Приморья он переходит с должности, которую ранее на Сахалине занимал, к слову, и Братыненко (еще в период губернаторства Александра Хорошавина – ред.), – первого заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области. По полномочиям эта должность соответствует уровню вице-губернатора по вопросам внутренней политики.

Назначение кураторов внутриполитического блока проходит согласование с администрацией президента РФ. Ранее несколько источников агентства, близкие к администрации президента и новому врио губернатору, подтверждали, что соответствующая "инициация" Волошко состоялась.

Еще одно кадровое решение, которое должно вскоре состояться, касается информационного блока администрации. В частности, сменится пресс-секретарь главы региона, при Андрее Тарасенко эту должность занимала Елена Бурмистрова. Как стало известно агентству, новый пресс-секретарь переезжает вслед за Олегом Кожемяко с островов. Буквально в августе 2018 года эту должность при губернаторе Сахалинской области заняла ведущая прогноза погоды на "России 1", ведущая новостей и утренней программы на этом телеканале Дарья Сметанина.

После назначения врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко в интервью СМИ заявил, что планирует формировать управленческую команду региона из состава местных кадров в случае победы на выборах.

"Думаю, что опираться буду на местные кадры", — сказал он, отметив, что "регион большой, густонаселенный: 30% населения проживает в Приморье, поэтому там есть потенциал". Кроме того, Кожемяко пообещал использовать "лучшие мировые и российские практики".

Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября. Ранее источник ИА PrimaMedia в крайизбиркоме сообщал, что голосование может пройти 16 или 23 декабря.

В новых выборах будет принимать участие бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, назначенный президентом по его просьбе врио губернатором Приморья. Он уже подтвердил свою готовность участвовать в приморских выборах в качестве самовыдвиженца.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Олегу Кожемяко для самовыдвижения в Приморье предстоит собирать подписи избирателей

"Нельзя обижать приморцев": Андрей Тарасенко и Олег Кожемяко обсудили ситуацию в регионе

"Я искренне рад вернуться домой": Юрий Трутнев представил нового врио главы Приморья

Комментарии
Тарасенко Андрей Владимирович Серебряков Павел Юрьевич Межонов Константин Анатольевич Костенко Александр Иванович Кожемяко Олег Николаевич

Олег Кожемяко: Цены на картошку в Приморье такие же как на Сахалине

09:10

«Я искренне рад вернуться домой»: Юрий Трутнев представил нового врио главы Приморья

28 сентября, 11:35
Подкуп, подвоз, административный ресурс: довыборы в думу Партизанска обернулись скандалом
Новый глава Приморья прописал отставку: кто остается в администрации Кожемяко

11:15

Бешеные деньги: сколько приморский бизнес заработал на ВЭФ

30 сентября, 12:55

Власти Южной Кореи не объясняют причин задержания судна приморской компании в Пусане

30 сентября, 19:20

Побратим в китайской провинции Хайнань появился у аэропорта Владивостока

29 сентября, 14:25

Назначение прокурора Приморья сорвалось из-за повышения основного кандидата на родине

09:45

Приморский ХК «Адмирал» проиграл «Ак Барсу» в последнем матче выездной серии
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia