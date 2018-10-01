Новый глава Приморья прописал отставку: кто остается в администрации Кожемяко

Администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Пресс-секретаря и главного по внутренней политике Олег Кожемяко сменил

1 октября, PrimaMedia. Состав администрация Приморья претерпит определенные изменения в связи со сменой временно исполняющего главы региона. По информации источников ИА PrimaMedia в приморском "белом доме", Олег Кожемяко сохранил посты за большинством вице-губернаторов. Ряд должностных лиц еще не получили переназначения, а по некоторым уже приняты кадровые решения.

С уходом Андрея Тарасенко с поста врио губернатора Приморского края весь состав администрации автоматически ушел в отставку. Новый глава региона принимает решения по кадрам. Собеседник ИА PrimaMedia в "белом доме" говорит, что большинство заместителей получили переназначение. В частности, Олег Кожемяко принял положительное решение по неоднократно доказавшим свою эффективность первому вице-губернатору Александру Костенко (курирует вопросы промышленности, лицензирования и торговли, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, лесного хозяйства), вице-губернатору по финансам Татьяне Казанцевой, а также Павлу Серебрякову (здравоохранение, социальная сфера, физическая культура и спорт), который единственный из замов не имеет приставки и.о.

Константин Богданенко, назначенный, как считается, не без участия полпредства, остается на посту куратора стратегического планирования и инвестиционной деятельности. Бывший замначальника УФСБ РФ по Приморью Дмитрий Мариза продолжит заниматься вопросами правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, записи актов гражданского состояния. Остались в строю вице-губернатор по сельскому хозяйству Валентин Дубинин, вернувшийся на службу с пенсии, а также замглавы по культуре Константин Межонов.

Сохранили свои посты некоторые заместители, появление которых в Приморье связывают с близостью к экс-врио губернатора Андрею Тарасенко (в том числе его соратники по работе во ФГУП "Росморпорт"). Так, переназначение получили курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора Гагик Захарян; выходец из "Росморпорта", заместитель по вопросам градостроительства, регионального госстройнадзора и контроля в области долевого строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Немков.

При этом, по словам собеседника в окружении врио губернатора, "замыкаться вице-губернаторы будут на Александра Костенко".

По состоянию на понедельник, 1 октября, не принято решений по следующим кандидатурам: бывший зам Тарасенко в "Росморпорте" по безопасности Андрей Ларин, который в администрации курирует вопросы государственной гражданской службы и кадров, профилактики коррупционных правонарушений, бюджетного учета, финансового контроля, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела и туризма; глава представительства Приморья в Москве Станислав Ершов, курирующий взаимоотношения с федеральными органами власти; заместитель по вопросам образования Ирина Мануйлова, которая ранее была депутатом Госдумы от Новосибирской области.

"По этим кандидатурам пока решения нет. Планы свои нам (Кожемяко – ред.) не доводил", — говорит собеседник ИА PrimaMedia в администрации края.

Близкий к Кожемяко источник отмечает, что есть однозначное решение по отставке куратора внутренней и информационной политики Дмитрия Братыненко. После отмены итогов второго тура выборов губернатора его ухода требовал Андрей Тарасенко, но тогда конфликт, перешедший в публичную плоскость, удалось "потушить".

Пост займет Антон Волошко, который работает с Олегом Кожемяко еще со времен его руководства Амурской областью. В администрацию Приморья он переходит с должности, которую ранее на Сахалине занимал, к слову, и Братыненко (еще в период губернаторства Александра Хорошавина – ред.), – первого заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области. По полномочиям эта должность соответствует уровню вице-губернатора по вопросам внутренней политики.

Назначение кураторов внутриполитического блока проходит согласование с администрацией президента РФ. Ранее несколько источников агентства, близкие к администрации президента и новому врио губернатору, подтверждали, что соответствующая "инициация" Волошко состоялась.

Еще одно кадровое решение, которое должно вскоре состояться, касается информационного блока администрации. В частности, сменится пресс-секретарь главы региона, при Андрее Тарасенко эту должность занимала Елена Бурмистрова. Как стало известно агентству, новый пресс-секретарь переезжает вслед за Олегом Кожемяко с островов. Буквально в августе 2018 года эту должность при губернаторе Сахалинской области заняла ведущая прогноза погоды на "России 1", ведущая новостей и утренней программы на этом телеканале Дарья Сметанина.

После назначения врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко в интервью СМИ заявил, что планирует формировать управленческую команду региона из состава местных кадров в случае победы на выборах.

"Думаю, что опираться буду на местные кадры", — сказал он, отметив, что "регион большой, густонаселенный: 30% населения проживает в Приморье, поэтому там есть потенциал". Кроме того, Кожемяко пообещал использовать "лучшие мировые и российские практики".

Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября. Ранее источник ИА PrimaMedia в крайизбиркоме сообщал, что голосование может пройти 16 или 23 декабря.

В новых выборах будет принимать участие бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, назначенный президентом по его просьбе врио губернатором Приморья. Он уже подтвердил свою готовность участвовать в приморских выборах в качестве самовыдвиженца.