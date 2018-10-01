Дальнегорский ГОК обещал погасить многомиллионый долг за передачу электроэнергии

Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Комбинат выразил желание до 2 октября подписать с ДРСК график реструктуризации

1 октября, PrimaMedia. "Приморские электрические сети" и Дальнегорский ГОК обсудили варианты погашения задолженности комбината за передачу электроэнергии. Комбинат откликнулся на приглашение энергетиков сесть за стол переговоров для совместного поиска решений по вопросу неплатежей. Комбинат выразил желание до 2 октября подписать график реструктуризации, сообщиил ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

На встрече стороны выразили обоюдное желание найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Руководством ГОКа было озвучено, что с октября текущие счета за транспорт электроэнергии будут оплачиваться согласно условиям договора.

По уже сформировавшемуся долгу комбинат выразил желание до 2 октября подписать график реструктуризации. 2 октября – дата начала процедуры самоограничения потребления электроэнергии Дальнегорским ГОКом.

Если договоренности не исполнятся, энергетики будут вынуждены вернуться к жестким мерам работы с крупнейшим должником Дальневосточной распределительной сетевой компании в рамках действующего законодательства.

Напомним, что на прошлой неделе Приморские электрические сети направили в Дальнегорский ГОК уведомление о введении самоограничения потребления электроэнергии до уровня технологической брони. Причиной стало отсутствие оплаты за передачу электроэнергии с момента заключения договора в декабре 2017 года. В сентябре долг без учета пени составил уже 172,7 млн рублей. Сегодня Дальневосточная распределительная сетевая компания фактически кредитует Дальнегорский ГОК, что серьезно осложняет работу приморского филиала электросетевой компании по поддержанию в рабочем состоянии своего оборудования.

О сложной ситуации с неплатежами Дальнергоского ГОК и требовании введения самоограничения также были уведомлены администрация Приморского края, территориальное управление Ростехнадзора, МЧС и прокуратура.