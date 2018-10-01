Более 9 тысяч человек написали тест по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Более 9 тысяч человек написали тест по истории Приморского края

Акция, приуроченная к 80-летию Приморья, проводилась по инициативе краевого парламента

1 октября, PrimaMedia. Приморцы ответили на вопросы теста по истории родного края. Акция, приуроченная к 80-летию Приморья, проводилась по инициативе краевого парламента. Для тестирования было сформировано 327 площадок. Общее число участников составило более 9 тысяч человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Тест проводился при поддержке администрации Приморского края, краевых образовательных учреждений и общественных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, средств массовой информации, Совета молодых депутатов, Приморского молодежного парламента и молодежных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных образований Приморья.

Тест по истории Приморского края

Тест по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК

В состав организационного комитета по подготовке и проведению акции вошли профессиональные историки, имеющие исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных учреждениях.

Одна из площадок была организована в краевом парламенте. Перед собравшимися, а это, в основном, молодые люди (самому юному участнику – 12 лет), выступил председатель Законодательного собрания Александр Ролик. Он лично принял участие в тестировании.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Этой акцией мы хотим повысить интерес к истории родного края, которая богата яркими событиями, а также подвигами и трудовыми свершениями его жителей. Мы должны гордиться своим героическим прошлым", — сказал Александр Ролик.

На площадке ЗС ПК в качестве ведущего теста по истории выступила председатель Приморского молодежного парламента при Законодательном собрании Мария Лагунова.

Председатель Приморского молодежного парламента при Законодательном собрании Мария Лагунова

Председатель Приморского молодежного парламента при Законодательном собрании Мария Лагунова. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Тест состоял из 20 заданий, подготовленных профессиональными историками — специалистами Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева, краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края, ДВФУ и ВГУЭС.

Тестирование прошло в крупнейших вузах Владивостока: ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского, филиал Таможенной академии, филиал Юридического института МВД. В муниципалитетах края тест проводился в основном в общеобразовательных учреждениях – школах, учреждениях профессионального образования, учреждениях культуры – библиотеках и домах культуры. Значительно — почти в два раза увеличилось количество школ города Владивостока, принимающих участие в тестировании.

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Ответы на вопросы можно посмотреть здесь.

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