Более 9 тысяч человек написали тест по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Акция, приуроченная к 80-летию Приморья, проводилась по инициативе краевого парламента

1 октября, PrimaMedia. Приморцы ответили на вопросы теста по истории родного края. Акция, приуроченная к 80-летию Приморья, проводилась по инициативе краевого парламента. Для тестирования было сформировано 327 площадок. Общее число участников составило более 9 тысяч человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Тест проводился при поддержке администрации Приморского края, краевых образовательных учреждений и общественных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, средств массовой информации, Совета молодых депутатов, Приморского молодежного парламента и молодежных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных образований Приморья.



Тест по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК

В состав организационного комитета по подготовке и проведению акции вошли профессиональные историки, имеющие исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных учреждениях.

Одна из площадок была организована в краевом парламенте. Перед собравшимися, а это, в основном, молодые люди (самому юному участнику – 12 лет), выступил председатель Законодательного собрания Александр Ролик. Он лично принял участие в тестировании.



Председатель Законодательного собрания Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Этой акцией мы хотим повысить интерес к истории родного края, которая богата яркими событиями, а также подвигами и трудовыми свершениями его жителей. Мы должны гордиться своим героическим прошлым", — сказал Александр Ролик.

На площадке ЗС ПК в качестве ведущего теста по истории выступила председатель Приморского молодежного парламента при Законодательном собрании Мария Лагунова.



Председатель Приморского молодежного парламента при Законодательном собрании Мария Лагунова. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Тест состоял из 20 заданий, подготовленных профессиональными историками — специалистами Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева, краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края, ДВФУ и ВГУЭС.

Тестирование прошло в крупнейших вузах Владивостока: ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского, филиал Таможенной академии, филиал Юридического института МВД. В муниципалитетах края тест проводился в основном в общеобразовательных учреждениях – школах, учреждениях профессионального образования, учреждениях культуры – библиотеках и домах культуры. Значительно — почти в два раза увеличилось количество школ города Владивостока, принимающих участие в тестировании.

Приморцы ответили на вопросы теста по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК Тест по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК Тест по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК Тест по истории Приморского края. Фото: пресс-служба ЗС ПК Участники тестирования. Фото: пресс-служба ЗС ПК 1 / 5

Ответы на вопросы можно посмотреть здесь.