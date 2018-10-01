Неделя лета и тайфун: синоптики рассказали, какую ожидать погоду в Приморье

Летняя погода и тайфун в конце недели обещают синоптики. Фото: pixabay.com

Ближе к середине октября ожидаются значительные колебания температур

1 октября, PrimaMedia. Ближайшую неделю жители Приморья смогут наслаждаться летним теплом. Воздух местами прогреется до +18, +20 градусов. Однако уже в воскресенье погоду испортит тайфун, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Как рассказал глава приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай, сегодня, 1 октября, дождь сохранится в южной части края. Из-за чего в ночь на вторник значительно похолодает. Местами температура воздуха опустится до -5, -7 градусов.

Дальше синоптики ожидают повышения температурного фона, столбик термометра будет подниматься до +18, +20 градусов. Однако лето сохранится только до 6 октября включительно. В воскресенье, 7 октября, над Японским морем будет проходить тайфун, который не только понизит температурный фон в Приморье, но и заденет, по большей части, восточную часть региона. Здесь ожидается дождь, местами очень сильный, от 20 до 50 мм осадков. Однако за счет того, что проходить стихия будет достаточно быстро, вызвать подтопления тайфун не успеет: его продолжительность составит 3-6 часов.

— Чем мы ближе будем подбираться к середине октября, тем больше будут составлять амплитуда колебания температур воздуха, — отметил Борис Кубай.