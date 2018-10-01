"А ты поди-ка послужи!" - Число уклонистов в России сократилось вдвое

В армии. Фото: ИА Primamedia

Осенний призыв в армию начинается 1 октября

1 октября, PrimaMedia. На 53% по сравнению с 2016 годом сократилось число уклонившихся от призыва на службу в Вооруженных силах. Популярность военной службы в России растет, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий" со ссылкой на интервью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского "Российской газете", пoпулярнocть вoеннoй cлyжбы в России растет, осенью ожидается увеличение числа призванных граждан до 27 лет, пребывающих в запасе, но не проходивших ранее военную службу по состоянию здоровья.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

На военную службу призовут 132,5 тыс. российских мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Весной 2018 года первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов оценивал количество уклоняющихся от призыва в 164 тысячи человек.