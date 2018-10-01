В армии. Фото: ИА Primamedia

"А ты поди-ка послужи!" - Число уклонистов в России сократилось вдвое

Осенний призыв в армию начинается 1 октября

1 октября, PrimaMedia. На 53% по сравнению с 2016 годом сократилось число уклонившихся от призыва на службу в Вооруженных силах. Популярность военной службы в России растет, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий" со ссылкой на интервью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского "Российской газете", пoпулярнocть вoеннoй cлyжбы в России растет, осенью ожидается увеличение числа призванных граждан до 27 лет, пребывающих в запасе, но не проходивших ранее военную службу по состоянию здоровья.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

На военную службу призовут 132,5 тыс. российских мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Весной 2018 года первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов оценивал количество уклоняющихся от призыва в 164 тысячи человек.

Комментарии
призывники вооруженные силы
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia