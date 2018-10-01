Неувядаемая Макдауэлл, свой Сигал, «Овдовевшая ведьма», брендированная «Славда»

В ожидании звезд и гостей Pacific Meridian-2018. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Чем запомнились постюбилейные «Меридианы Тихого»

1 октября, PrimaMedia. Кажется, только вчера мы встречали во Владивостоке участников и гостей юбилейного, 15-го кинофестиваля — Pacific Meridian. И вот уже 16-е "Меридианы Тихого", проходившие 21-27 сентября 2018года, стали историей. Вручены все призы, разъехались все гости, скатана в рулон звездная ковровая дорожка. Остались приятные воспоминания, ощущение праздника и ожидание новой встречи, через год, в сентябре 2019 года. ИА PrimaMedia решило, как модно сейчас говорить, пройтись по реперным точкам прошедшего Pacific Meridian-2018.

Погода не подвела

Погода не этот раз, действительно, была максимально лояльна по отношению к участникам и гостям фестиваля. Так было в пятницу, 21 сентября, когда на Приморской сцене Мариинского театра состоялось торжественная церемония открытия. Приятное, хорошо темперированное, как бы сказали поклонники творчества Иоганна Себастьяна Баха, солнце мягкими, насыщенными лучами освещало и звездную дорожку цвета спокойной морской волны, и звезд, которые шли по ней, сменяя друг друга к радости многочисленных киноманов, собравшихся у входа в Мариинку.

Самые бурные аплодисменты (и явно по праву) достались неувядаемой Энди Макдауэлл, отметившейся в далеком 1989 году в культовой картине "Секс, ложь и видео". Россиянам она полюбилась по таким фильмам, как "Вид на жительство" (1991), "День сурка" (1993) и "Четыре свадьбы и одни похороны" (1994).



Неувядаемая Энди Макдауэлл. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Не обошли вниманием зрители и ведущих церемонии открытия российских актеров Олега Акулича и Ольги Прокофьевой, снимавшихся в некогда популярном сериале "Моя прекрасная няня". На владивостокской земле они встретились снова.



Олег Акулич и Ольга Прокофьева — встреча во Владивостоке. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Вечер, как мы уже заметили, был теплым, а прием зрителей жарким. По счастью, было чем утолить жажду. Знаменитая приморская "Славда" стала достойным представителем края на этом празднике кинематографа. Компания "Славда" уже не первый год является партнером мероприятия, к прошедшему фестивалю была выпущена специальная партия брендированной воды с логотипом кинофестиваля.

Брендированная «Славда». Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia Вода для звезд и для гостей. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia Компания «Славда» уже не первый год является партнером "Меридианов Тихого". Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia 1 / 3

В этом году президентом кинофестиваля стал, пожалуй, самый яркий представитель Приморья в мире большого кино. Александр Михайлов, окончивший во Владивостоке институт искусств, несколько лет служивший в Приморском краевом театре имени Горького и ставший кинозвездой благодаря ярким ролям в таких фильмах, как "Змеелов", "Любовь и голуби", "Мужики!" и др., был краток и эмоционален: "У меня предынфарктное состояние. Что такое земля, где ты не родился? Моя малая родина не здесь — я родился в Забайкалье в Цугольском дацане. В 14 лет я оттуда уехал. И вот с той поры всё, что имею с 14 лет, — благодаря Владивостоку!"

Кстати, именно Михайлову был вручен приз губернатора "9288 км".



Александра Михайлова с Владивостоком связывает многое. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Вручения остальных призов пришлось ждать 5 дней, в которые уложилась традиционно насыщенная программа "Меридианов": конкурсные просмотры, ретроспективные показы, "Открытая площадка" короткометражек (естественно, под открытым небом, благо погода позволяла), мастер-классы, встречи актеров со зрителями.

Сигал: I love Vladivostok

Самой яркой была встреча зрителей со знаменитым бойцом айкидо, борцом за правду, гражданином трех стран (в том числе России) Стивеном Сигалом.

Один из участников встречи, задавая вопрос актеру, отметил, что в Приморье в настоящий момент нет губернатора, и спросил, не хотел бы актер, имея российское гражданство, стать губернатором края. Реакция Стивена, как всегда, была мгновенной.

"Мне бы хотелось", — ответил Сигал и сорвал овации зала. И добавил: "Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором".



Хлеб да соль, Стивен!. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

И пусть "миссия" оказалась невыполнимой, да и ответ Стивена был явной импровизацией, память о себе во Владивостоке он оставил. И в виде слепка ладони на аллее "Океан звезд", и в виде теплых слов, сказанных на церемонии закрытия:

"Я смиренно стою перед вами и благодарю Господа Бога за то, что у меня была небольшая возможность сделать вклад в кино и за то, что я могу это продолжать.

Владивосток — необычное место. Здесь рядом границы с Японией, Кореей, Китаем. При этом здесь, на российском Дальнем Востоке, мы можем видеть самые глубины русской души. Владивосток стал необычным, непохожим на другие места, центром искусства. Здесь мы можем видеть синтез культур разных регионов мира.

Для меня Владивосток уникальный город. Мои предки по отцовской линии происходят отсюда, поэтому для Владивостока в моем сердце есть особенное место".



Стивен Сигал: "Для меня Владивосток — особый город". Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

В своей любви к городу нашенскому признался и другая звезда Голливуда Эрик Робертс ("Поезд-беглец" Михалкова-Кончаловского — номинация на "Оскар"): "Я побывал на множестве кинофестивалях, вручал множество наград, видел, как вручается, еще больше, видел много талантливых людей, но я впервые побывал на таком кинофестивале, где чувствую себя как дома. Благодаря жителям Владивостока я себя чувствую счастливым. И здесь лучшая еда, которую я вообще когда-либо пробовал. Я люблю Владивосток!".



Эрик Робертс: "Благодаря жителям Владивостока я себя чувствую счастливым". Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Парад звезд

И вновь приходится повторять уже прозвучавшую фразу: "Погода не подвела". Вечер 27сентября выдался таким же теплым и мягким, как вечер открытия фестиваля. Таким же горячим был прием, который устроили звездам благодарные зрители.

Одинаково громкими аплодисментами встречали и звезд Голливуда, и звезд азиатского кино, и российских, и приморских актеров. Мир кино, как известно, объединяет.

Генеральный директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia И снова Стивен Сигал!. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia Все ради зрителей. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia На звездной дорожке Нонна Гришаева. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia Автограф от Эрика Робертса. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia Мария Голубкина: Привет Владивосток!. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia Ольга Зуева: Голливудская мечта Владивостока. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia Ведущие актеры Приморского краевого драматического театра имени Горького Владимир Сергияков, Александр Славский и Александр Запорожец. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia 1 / 8

Результаты 16-й международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого":

Лучший полнометражный фильм (приз вручил председатель жюри Алексей Герман-мл.) — "Овдовевшая ведьма" (The Widowed Witch), режиссер Цай Ченцзи (Китай).



Цай Ченцзи — режиссер "Овдовевшей ведьмы". Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Лучший короткометражный фильм — "Ярко-рыжий" (Fauve), режиссер Жереми Комт (Канада).

Лучшая режиссёрская работа — Хуан Синь-Яо, "Великий Будда+" (The Great Buddha+), (Тайвань).

Лучшая мужская роль — Майкл Джей Кью Хуан, "Отец сыну" (Father to Son), режиссер Сяо Я-Чуань (Тайвань).

Лучшая женская роль — Агнесса Цвелодуб, "Восьмой вид" (Type 8), режиссер Лена Ланских (Россия).



Ведущими церемонии закрытия кинофестиваля стали актриса театра им. Горького Марина Волкова и Народный артист России Алексей Гуськов. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Специальный приз жюри кинофестиваля "Меридианы Тихого" — "Календарь" (Calendar), режиссер Игорь Поплаухин (Россия).

Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм (приз вручил Антон Алексеенко, генеральный директор сети кинотеатров "Иллюзион") — "Хрусталь" (Crystal Swan), режиссер Дарья Жук (Белоруссия, Россия, Германия, США).

Приз имени Юла Бриннера — Марта Козлова, фильм "Война Анны", режиссер Алексей Федорченко (Россия).

Особое упоминание жюри кинофестиваля "Меридианы Тихого" (приз вручил председатель жюри Алексей Герман-мл.) — "Нервный перевод", режиссер Ширин Сено (Филиппины).



Председатель жюри Алексей Герман-младший. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Приз жюри NETPAC — "Слон сидит неподвижно" (An Elephant Sitting Stil), режиссёр Ху Бо (Китай).

Приз жюри FIPRESCI за лучший полнометражный фильм — "Овдовевшая ведьма" (The Widowed Witch), режиссер Цай Ченцзи (Китай).

Приз жюри FIPRESCI за лучший короткометражный фильм — "Ярко-рыжий" (Fauve), режиссер Жереми Конт (Канада)

Приз губернатора Приморского края "9288 км." — Александр Михайлов.