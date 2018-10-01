Курорт Шмаковка. Фото: ИА PrimaMedia

"Российская газета": курортный отдых в России может стать бесплатным

Вводимые сборы отпугивают туристов и приносят совсем небольшие средства

1 октября, PrimaMedia. Власти отдельных курортов Крыма отказались от взимания курортных сборов. Они боятся, что сбор отпугнет туристов, прежде всего "дикарей" и льготников, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", от взимания курортного сбора уже отказались в Евпатории и Керчи, в Черноморском районе Крыма вопрос об отмене рассматривается местными депутатами. Власти говорят о том, что нескольких собранных миллионов не хватает даже на незначительное благоустройство.

Первоначально решили взимать деньги с 2018 года, потом, сославшись на неготовность отельеров и сложности с организацией администрирования, установили дату 1 мая 2019 года. Сумму установили минимальную: 10 рублей за сутки с постояльцев официально зарегистрированных отелей и гостиниц. Сегодня в реестр операторов курортного сбора предварительно вошло 2700 объектов размещения. По прогнозам властей, поступления в бюджет в 2019 году составят 40,1 миллиона рублей.

Пример курортов Алтайского края показал, что большой выгоды бюджет не получил. Курортные учреждения вынуждены нести расходы по созданию специальных рабочих мест для взимания сбора и содержанию специалистов.

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