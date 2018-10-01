Подкуп, подвоз, административный ресурс: довыборы в думу Партизанска обернулись скандалом

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

«Элиты» игнорировали посыл президента РФ, прозрачность выборов главы региона под угрозой, считает лидер реготделения «СР» Алексей Козицкий

1 октября, PrimaMedia. Довыборы депутата думы Партизанского городского округа (голосование на округе № 19 прошло в минувшее воскресенье, 30 сентября) грозят обернуться очередным скандалом: штаб кандидата от партии "Справедливая Россия" обратился в полицию и территориальную избирательную комиссию с заявлениями о массовых подкупах и подвозах избирателей, а также об использовании оппонентами административного ресурса и агитации в день голосования, сообщает ИА PrimaMedia. Как прокомментировал ситуацию лидер Приморского регионального отделения "СР" Алексей Козицкий, этот скандал прямо демонстрирует, что местные "элиты" упорно продолжают игнорировать уроки сентябрьской кампании по выборам губернатора края, прямой посыл президента РФ и ЦИК, что ставит под угрозу легитимность и законность предстоящих повторных выборов главы региона.

Напомним, что в повторных выборах депутата думы ПГО по округу № 19 (входящие в городской округ села Углекаменск и Казанка) участвовали два кандидата – представляющая "Справедливую Россию" Лидия Беликова и выдвинутая "ЕР" Евгения Панченко. По данным ОИК № 19, по итогам голосования при явке порядка 30% Беликова набрала 270 голосов, а Панченко – 345.

Между тем, как сообщила ИА PrimaMedia Лидия Беликова, 30 сентября штабом кандидата были зафиксированы (видео, фото, аудиозаписи) факты подкупа избирателей на одном из двух избирательных участках округа. По сведениям штабы, основным "контингентом", которому за 300 рублей предлагали проголосовать за Панченко, были граждане, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртным.

Кроме того, как незаконную агитацию в день голосования "справедливороссы" расценивают асфальтирование улицы перед одним из избирательных участков вечером в воскресенье 30 сентября, сопровождаемое призывами голосовать за кандидата от "Единой России" и утверждениями, что демонстрируемые избирателям работы по благоустройству – его заслуга.

Также в ходе выборов на округе № 19, утверждает штаб Беликовой, имели место подвозы избирателей, которые осуществляли неизвестные люди "криминальной внешности", и применение административного ресурса со стороны руководителей городской администрации, которые в течение дня объезжали участки.

— По факту подкупа избирателей мы сразу обратились в полицию, сотрудники которой выехали на участок. Сейчас идет разбирательство. Также я лично обратилась с заявлением по выявленным нами нарушениям избирательного законодательства в территориальную избирательную комиссию. Ждем результата наших заявлений, — сообщила Лидия Беликова корр. агентства в понедельник, 1 октября.

По оценке лидера регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Приморье, депутата краевого Заксобрания Алексея Козицкого, скандал на довыборах в Партизанске продемонстрировал, что местные "элиты", традиционно выказывающие приверженность "Единой России", не восприняли недвусмысленные сигналы, которые были даны президентом РФ и Центральной избирательной комиссией по итогам отмененных выборов губернатора края (прошли в два тура 9-го и 16 сентября этого года – ред.).

— Безотносительно политической борьбы нашего кандидата и его оппонента, выдвинутого "ЕР", нужно отметить, что такое циничное применение "грязных технологий" на местных выборах после полной дискредитации таких "методов" на выборах губернаторских – это явное игнорирование посыла президента и ЦИК, которые ранее однозначно дали понять всем причастным, что выборы в Приморье будут под особым контролем, они должны быть максимально прозрачными и легитимными, — прокомментировал политик.

"Партизанская история", по мнению Алексея Козицкого, стала прямым ударом по предстоящим в декабре повторным выборам главы региона.

— Местные, с позволения сказать, "элиты" показали себя неадекватными запросу и федеральной власти, и жителей края на нормальный, прозрачный, справедливый и конкурентный электоральный процесс. И эта "невменяемость", если ее срочно не привести в чувство, однозначно будет стремиться превратить и повторные выборы губернатора в грандиозный скандал, если не сказать хуже, — подытожил лидер приморских "справедливороссов".