Четвертый региональный слет Российского движения школьников прошел во Владивостоке. Фото: Приморская краевая организация РСМ

Участниками слета стали 300 учащихся педагогов, представляющие 57 образовательных организаций

1 октября, PrimaMedia. Региональный слет Российского движения школьников, посвященный началу нового учебного года, прошел 28 сентября во Владивостоке на базе Всероссийского детского центра "Океан". Участниками слета стали 300 учащихся педагогов, представляющие 57 образовательных организаций, имеющих статус площадки, реализующей деятельность РДШ, сообщили ИА PrimaMedia в Приморской краевой организации Российского союза молодежи.

На торжественном открытии участникам с приветственными словами обратились начальник управления образовательных программ ВДЦ "Океан" Галина Зубарева. Итоги первого года работы движения в крае подвел председатель Приморского регионального отделения РДШ Максим Пряженников.

В течение дня педагоги обсудили вопросы развития Российского движения школьников, поделились успешными практиками организации деятельности РДШ в школе, а в завершение образовательной программы прошла встреча "О главном" с директором краевого департамента по делам молодежи Еленой Томчук.

Для учащихся была организована очень насыщенная программа, позволяющая развить свои личные навыки. Так, они смогли "поболтать" про SMM, узнать, как продвигать мероприятия в социальных сетях, выстроить свою интеллект-карту, поиграть в "Что? Где? Когда?". Также в рамках каждой секции прошли "Встречи с интересными людьми", на которых школьники задали огромное количество вопросов гостям.

"Сегодня Российское движение школьников ставит перед собой задачу вовлекать как можно больше молодых людей в жизнь края, повышать социальную активность в молодежной среде. В этом году к работе РДШ подключилось 57 школ из 21 муниципального образования Приморского края. Это значит, что еще больше школьников получило возможность принимать активное участие в федеральных проектах и быть в центре всех значимых событий страны, не зависимо от того, где они живут — в городе или селе", — считает Елена Томчук.

Все школы получили памятные таблички, которые они смогут разместить на фасаде учебного заведения. Также участникам вручили второй выпуск журнала "Большая Перемена", который выходит раз в год и рассказывает о деятельности школ в рамках РДШ за предыдущий год.

Перед закрытием слета для всех участников была организована "Классная встреча" с группой "Интонация" — лауреатами музыкальной премии "Золотой Граммофон", авторами саундтреков к сериалу "Молодежка".

Отметим, слет проходит в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы. Организаторами слета выступают департамент по делам молодежи Приморского края, региональное отделение Российского движения школьников, Приморская краевая организация Российского союза молодежи.