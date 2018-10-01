Уникальное для Приморья социальное учреждение отметило 70-летие. Фото: представлено Уссурийском реабилитационным центром

Специалистам удалось создать множество уникальных методик реабилитации, которые помогают проживающим вести полноценный образ жизни

1 октября, PrimaMedia. 70-летний юбилей отмечает Уссурийский реабилитационный центр. С момента создания десятки тысяч детей молодых людей с серьезными ментальными нарушениями нашли здесь поддержку и приют, сообщили ИА PrimaMedia в департамента труда и соцразвития Приморского края.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, специалистам учреждения удалось создать множество уникальных методик медицинской, педагогической и психологической реабилитации, которые помогают проживающим вести полноценный во всех отношениях образ жизни. Работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

"Социальная интеграция воспитанников – важный акцент, на который делают ставку сотрудники центра. Если учитывать те диагнозы, с которыми молодые люди сюда попадают, результаты превосходят самые смелые ожидания. Ребятам прививают самые необходимые бытовые навыки, мотивируют к максимальной самостоятельности", – комментируют в департаменте.

Уссурийский центр – один из немногочисленных подобных учреждений в России, которые практикуют трудоустройство своих воспитанников. Более сотни молодых людей, проживающих здесь, работают в управляющих компаниях Уссурийска, больницах, в психоневрологическом интернате, у частных предпринимателей. Около десятка занимаются хозработами в самом учреждении.

Нынешним летом при центре открылось отделение сопровождаемого проживания. "Здесь молодые люди пробуют жить самостоятельно, чтобы быть полноценными гражданами общества. Сами себя обслуживают, сами добираются до работы, посещают общественные места. Для подопечных центра это самая большая мечта", – утверждают специалисты.

Кабинет домоводства, компьютерный класс, творческие мастерские по самым разным направлениям, занятия спортом – любой воспитанник может выбрать занятия по интересам. Гордость центра – оркестр русских народных инструментов "Калинка". Ребята этого коллектива своим многолетним, кропотливым трудом достигли многочисленных званий в своем регионе, стали дипломантами и лауреатами Международной премии "Филантроп".

На счету танцевального коллектива "Калейдоскоп" и вокальной группы "Созвездие сердец" благодарности за выступления, дипломы городских и краевых творческих фестивалей.

Особое место в жизни особых воспитанников Уссурийского центра занимает спорт.

Здесь регулярно проходят спортивные праздники и физкультурно-массовые мероприятия. География участия в соревнованиях уходит далеко за пределы Дальнего Востока.

"Первенства Приморского края, Всероссийские игры и фестивали, Чемпионаты и Кубки России, Международное движение "Специальная Олимпиада", спортивные звания от разрядников до мастеров спорта международного класса. Всё это достижения сплочённой команды спортсменов УРЦ", – делится директор Галина Янишевская.

Кстати, руководитель центра в 2016 году стала лидером Всероссийского профессионального конкурса в номинации "Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания".

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в создании условий для всестороннего развития, реализации потенциала людей с инвалидностью огромная заслуга Галины Янишевской.

"Победа директора – это еще и высокая оценка работы ветеранов, сегодняшних сотрудников уникального для Приморья центра, у которого прочная репутация образцового учреждения с атмосферой семейного очага", – подчеркивает глава краевого ведомства.