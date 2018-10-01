Гражданская авиация. Фото: ИА Primamedia

Самолеты россиянам важнее автобусов

А меньше всего их беспокоит водный транспорт

1 октября, PrimaMedia. Авиация волнует россиян больше других транспортных проблем. Далее следуют автомобильный и городской общественный транспорт, затем — железнодорожный и вопросы дорожного хозяйства, а замыкает список водный транспорт. Рейтинг был сделан Минтрансом на основании количества обращений граждан, сообщает ИА PrimaMedia.

По сообщению "Российской газеты" со ссылкой на Минтранс, ведомство проанализировало более 11 тысяч обращений граждан, поступивших с начала года.

Более 2,5 тысяч обращений касались воздушного транспорта. Более всего граждан интересовали стоимость внутрироссийских перелетов и аннулирование свидетельств пилотов.

В проблемах автомобильного и городского общественного транспорта (1,87 тысяч обращений) были вопросы о нормах расхода топлива и смазочных материалов, предрейсовые техосмотры.

1,85 тысяч вопросов были заданы о железнодорожном транспорте. Проблемы дорожного хозяйства волновали около 1,28 тысяч россиян — от реконструкции и строительства автодорог до перевозки крупногабаритных грузов.

По вопросам работы водного транспорта поступило 530 обращений. Большинство из них было о регистрации и постановке на учет маломерных судов, о подготовке моряков (прохождение аттестаций, требования к стажу плавания).

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