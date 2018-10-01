Лечись уже: почти треть россиян имеет псхические расстройства

Лечись!. Фото: ИА PrimaMedia

Минздрав утверждает, что таких - всего лишь 0,5% населения

1 октября, PrimaMedia. Статистика Минздрава о количестве психически нездоровых людей сильно разнится с оценками экспертов. Ведомство оценило их число всего в 612 тысяч человек, что составляет менее 0,5% населения России, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Ридуса", эксперты считают, что к людям с психическими расстройствами относится 25-30% населения. Если учитывать еще страдающих неврозами наберутся все 80%.

Официальная статистика Минздрава учитывает только состоящих на диспансерном учете. Эти люди имеют диагнозы в хронической стадии, часто бывают инвалидами по психиатрии. Число таких совпадает со статистикой. Они не могут водить автомобиль, владеть оружием и занимать определенные должности. Зато должны регулярно являться в психо-неврологические диспансеры для осмотра.

Существует также консультативный учет, на котором состоят те, кто обращается к врачу в любое удобное для себя время. Такое время обычно наступает, когда у них заканчиваются лекарства. При обострениях они могут представлять опасность для окружающих. На консультативном учете числится гораздо больше пациентов, чем в первой группе.

Третью группу составляют те, кто имеет с психикой незначительные проблемы и их даже не отправляют к психиатрам. К проблемам таких людей обычно относят нервозность, затяжные депрессии, рассеянность и слабую память. Эта группа самая многочисленная, но в статистику они не попадают, иначе пришлось бы увеличить бюджетное финансирование.

Психически нестабильные лица, никогда не обращающиеся к врачам, составляют четвертую группу. Наиболее приметны из них алкоголики и наркоманы. Прочие могут быть выявлены после совершения преступления, вследствие направления на экспертизу.

Скрывать реальное состояние дел Минздраву помогает национальный менталитет: для подавляющего большинства россиян получение психиатрического диагноза сродни получению клейма, и его всеми силами стремятся избежать.