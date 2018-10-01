Как виртуальная реальность изменит мир, расскажут на Русском MeetUp-2018

Русский MeetUp. Фото: ИА PrimaMedia

Гостей дальневосточного IT форума ожидают панельные дискуссии, мастер-классы и хакатон по VR/AR-технологиям

1 октября, PrimaMedia. Настоящее и будущее технологий виртуальной и дополненной реальности обсудят на Русском MeetUp-2018, который пройдет 5-6 октября в Дальневосточном федеральном университете. Гостей IT форума ожидают панельные дискуссии, мастер-классы и хакатон по VR/AR-технологиям, сообщает ИА PrimaMedia.

Блок "Виртуальная реальность" начинается 5 октября с панельной дискуссии "Применение виртуальной и дополненной реальности в образовании". В дискуссии примут участие генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов, директор Центра НТИ по VR/AR ДВФУ Александр Лукичев, генеральный директор Modum Lab Дмитрий Кириллов, креативный директор Modum Lab Денис Тамбовцев, head of Sberbank AR/VR Lab Максим Козлов, исполнительный директор Ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова.

После панельной дискуссии участников форума ждет разбор актуальных VR-кейсов, секция об интерактивном мире в бизнесе и науке, лекция о трендах развития рынка виртуальной реальности и многое другое.

— В насыщенной программе форума каждый сможет найти для себя что-то интересное: молодёжь повысить уровень, поучаствовать в командной работе. Профессиональное сообщество не просто показать свой уровень и решить какую-либо задачу, а получить разностороннее экспертное мнение. Есть также запросы от бизнеса, которые хотят воочию увидеть потенциал и компетенции сообщества в регионе, — отмечает директор Центра НТИ по VR/AR ДВФУ Александр Лукичев.

С подробной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятияrumeetup.ru.

Помимо этого, 4 октября в рамках Русского Meet Up стартует трехдневный хакатон по созданию проектов с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Воплотить свои идеи в жизнь могут как студенты, так и профессионалы отрасли: программисты, инженеры, дизайнеры, 3д моделлеры, маркетологи и специалисты других направлений, заинтересованные в развитии в инновационной сфере. Для участия в хакатоне обязательна регистрация. Лучшие проекты получат ценные призы и консультационную поддержку со стороны Центра НТИ VR/AR и AVRA Ассоциации AR/VR.

Напомним, что 5-6 октября во Владивостоке пройдет глобальная инновационная конференция Русский MeetUp. На площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский соберутся представители федеральной и региональной власти, высокотехнологичного бизнеса, авторы прорывных ИТ-проектов и инвесторы.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, ООО "Центр Репутационных технологий Владивостока", Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ), Дальневосточное представительство фонда "Сколково".