Дальневосточный конкурс чтецов "Моя любовь – моя Россия" пройдет в Приморье. Фото: Приморский краевой центр народной культуры

Участие могут принять лауреаты и дипломанты краевых, региональных и всероссийских конкурсов

1 октября, PrimaMedia. Дальневосточный конкурс чтецов "Моя любовь — моя Россия", посвященный 80-летию образования Приморского края, пройдет во Владивостоке 26-28 октября на сцене концертного зала Дальневосточного государственного института искусств, сообщает ИА PrimaMedia.

Цели и задачи конкурса — выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей разговорного жанра; эстетическое воспитание подрастающего поколения; пропаганда лучших образцов русской классической поэзии и прозы.

В конкурсе могут принять участие лауреаты и дипломанты краевых, региональных и всероссийских конкурсов. Возрастные категории: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 18-35 лет, 36 лет и старше. Допускаются групповые выступления от 2 до 12 человек (литературные композиции).

Организатором и учредителем конкурса является Приморский краевой центр народной культуры при поддержке департамента культуры Приморского края и Дальневосточного государственного института искусств.

Программа:

26 октября (пятница)

11.00 — 13.00 — открытие конкурса (сцена ДВГИИ), конкурсные выступления участников из Владивостока.

14.00 — 20.00 — конкурсные выступления участников из Владивостока и Приморского края.

27 октября (суббота)

11.00 — 13.00 — конкурсные выступления участников из Приморского края и ДВ региона (сцена ДВГИИ);

14.00 — 20.00 — конкурсные выступления участников из Приморского края и ДВ региона (сцена ДВГИИ);

28 октября (воскресенье)

11.00 — 12.00 — встреча руководителей и участников ДВ конкурса с членами жюри (по итогам конкурсных выступлений); награждение;

12.00 — 13.00 — мастер-класс "Развитие навыков голосовой и речевой техники" (преподаватели профессор Бакшеева Г.Ф., Лебединская Н.А.).

14.00 — 16.00 — гала-концерт и награждение лауреатов конкурса.

Дальневосточный конкурс чтецов "Моя любовь — моя Россия" будет проходить в концертном зале Дальневосточного государственного института искусств по адресу ул. Петра Великого, 3-а. Справки по телефонам: 8(423) 226-10-78, 226-56-46.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.