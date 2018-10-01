Сухогруз "Севастополь" принадлежащий СК "Гудзон" задержали в порту Пусана. Фото: с официального сайта СК "Гудзон" (http://sk-gudzon.ru)

Вице-консул РФ в Пусане: Судно из Владивостока не арестовано, ему ограничен выход из порта

К проблеме сухогруза «Севастополь» уже подключился МИД России

1 октября, PrimaMedia. Сухогруз "Севастополь", принадлежащий попавшей под санкции США компании "Гудзон" из Владивостока, не арестован в Республике Корея, ему только ограничен выход из порта Пусан. Разрешить инцидент пытаются сотрудники посольства Российской Федерации в Корее, расположенного в Сеуле. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил вице-консул в Генконсульстве Российской Федерации в Пусане Евгений Евдокимов.

Причины задержания судна до сих пор остаются неизвестными. По словам Евгения Евдокимова, разбирательства по вопросу сухогруза идет полным ходом.

"В Республике Корея началась рабочая неделя, и теперь будет проще разобраться в происходящем. Хочу подчеркнуть, судно не арестовано, ему только ограничен выход из порта города Пусан. Данное предписание в адрес судовладельца было направленно министерством морских дел и рыболовства Республики Корея. Сейчас к решению проблемы подключены наши коллеги в Сеуле. Письмо с просьбой пояснить ситуацию направленно в МИД Южной Кореи", — отметил Евдокимов.

Дипломат также подчеркнул, что утверждать о том, что задержание является политическим, преждевременно, однако других объяснений этому пока нет.

"Обычно судно не выпускают из порта из-за наличия каких-то спорных ситуаций или задолженности судовладельца, но в данном случае у нас нет никаких логических объяснений, – говорит Евдокимов. — Вполне возможно, что это действительно политическое задержание, хотя пока сказать сложно".

Генеральный директор компании-судовладельца "Гудзон" Генадий Кононенко считает задержание сухогруза политическим и связывает это с введением санкций США против предприятия.

"Судно прибыло в Пусан, где стояло в ремонте. Когда все ремонтные работы были окончены и судно готовилось к отплытию, его не выпустили. Я связываю это исключительно с введенными против "Гудзона" санкциями. Еще месяц назад мы обращались к нашему правительству с просьбой о помощи, так как попадание в санкционный список США было безосновательным. Однако до сих пор нам никто не ответил. В связи с задержанием "Севастополя" мы уже обратились в МИД РФ, в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке и Министерство транспорта. На какой срок судно задержано, нам также неизвестно", — рассказал Кононенко.

Напомним, 21 августа США объявили о наложении собственных (не поддержанных Совбезом ООН) санкций на ряд российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. В списке ограничительных мер оказались суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". Одной из фирм, попавших под санкции, стала компания "Гудзон". Причиной ее попадания в список стали подозрения в отношении принадлежащего ей танкера "Патриот", которые американские спутниковые снимки зафиксировали стоящим бок о бок с танкером Wan Heng-11, ранее уличенным в торговле нефтью с КНДР и уже внесенным в санкционный список.

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