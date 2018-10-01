"Известия": криминалистам поможет виртуальный конструктор

Инструменты криминалиста. Фото: ИА PrimaMedia

Он позволит сократить время осмотра места происшествия и составление процессуальных документов в три раза

1 октября, PrimaMedia. Виртуальный инструмент для криминалистов "Конструктор места происшествия" разрабатывается в "Сколково" при участии специалистов Следственного комитета. Он позволит сократить время осмотра места происшествия и составление процессуальных документов в три раза, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий" со ссылкой на разработчиков проекта, "оцифровка" места происшествия уже используется в США, Канаде и Европе. Она позволяет проводить фото— и видеосъемку, создавать панорамные снимки и трехмерные сканы, информационные слои на картах местности, рисовать схемы и планы происшествий.

Конструктор содержит справочный материал, которым можно пользоваться непосредственно на месте происшествия.

Как говорят разработчики, универсальные решения, подходящие сразу для игр, бизнеса и промышленности чрезмерно дороги и неудобны. Поэтому основным трендом являются специализированные решения для узких сфер применения.

"Сколковская" разработка уже проходит тестирование в Удмуртии, Астраханской и Ивановской областях. По словам старшего следователя-криминалиста Главного управления криминалистики СК Виталия Кузнецова, "результаты исключительно положительные: качество и скорость проведения такого следственного действия, как осмотр места происшествия, увеличилась в три раза".