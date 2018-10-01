Прививка. Фото: iz.ru

Крысиный вирус гепатит Е зафиксировали у человека

Заболевание помогла выявить аномальная работа печени

1 октября, PrimaMedia. Ученые Гонконгского университета диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека. Зараженным оказался 56-летний мужчина, перенесший трансплантацию печени. Его анализы показали аномальную работу органа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как сообщает South China Morning Post, анализы мужчины показали аномальную работу органа.

Ученые предполагают, что мужчина мог заразиться вирусом после употребления пищи, в которую попал помет крыс. Пострадавший получил антивирусное лечение. Серия заболеваний вирусным гепатитом А ранее была зафиксирована среди рабочих автомобильных заводов Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге.

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