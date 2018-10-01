Алишер Усманов. Фото: Ria.ru

Последний олигарх не Алишер Усманов

По словам бизнесмена, такой в стране только один

1 октября, PrimaMedia. Совладелец USM Holdings Алишер Усманов в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что в России остался всего один олигарх. По его словам, сам он себя к категории олигархов не относит и терпеть не может слово олигарх, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на редакцию "ФедералПресс".

"Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать "фаворит королевы", – добавил миллиардер. По его мнению, олигарх – это человек, который все взял, не заплатив.

Бизнесмен отметил, что основным критерием отнесения к олигархии считается факт получения бизнеса от власти. Усманов не назвал имени "последнего олигарха" России, но сказал, что он "потерял все, кроме одной компании".

"Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит – до сих пор катится", – уточнил бизнесмен.

В апреле 2018 года ВЦИОМ узнал у россиян, есть ли в стране олигархи. 94 % респондентов заявили, что есть. Среди олигархов они назвали Романа Абрамовича, Олега Дерипаску, Михаила Прохорова, Алишера Усманова и других.

Как ранее сообщал "ФедералПресс", Усманов прибыл на "Новую волну" в Сочи на самой роскошной в мире яхте.

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