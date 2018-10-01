Суд освободил бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова от наказания

Олег Ежов. Фото: ИА PrimaMedia

Однако иск о возмещении ущерба в размере 26 млн рублей удовлетворен, имущество Ежова остается под арестом

1 октября, PrimaMedia. Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник признал бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова виновным в халатности при строительстве пожарного депо и назначил наказание в виде штрафа, но освободил от него подсудимого за истечением срока давности, сообщили ТАСС в секретариате суда.

"Суд постановил признать Ежова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. При этом, суд принял решение освободить Ежова от этого наказания за истечением срока давности", — сказал представитель суда.

Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданский иск прокурора о возмещении ущерба в размере 26 млн рублей и оставить наложенный на имущество Ежова арест, пока ущерб не будет возмещен. Среди арестованного имущества — земельный участок стоимостью 4,4 млн рублей, жилой дом — 17,6 млн рублей, а также мотоцикл за 1,2 млн рублей.

Дело о подписи вице-губернатора

В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО "Приморье Девелопмент" был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013–2020 гг". Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как имеющаяся пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, но все необходимые акты о приемке работ подписаны. Также произведена оплата в полном объеме, из-за чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 24,5 млн рублей. Последнюю подпись в акте поставил работающий тогда директором департамента градостроительства Олег Ежов, он этого и не отрицает. Но ведь он на тот момент и представить не мог, что пождепо не построено, ведь к нему документы поступили уже с визами ответственных должностных лиц. Стоит отметить, что многие участники этой истории попали под уголовные дела.

Например, осужденный ныне бывший гендиректор ООО "Приморье Девелопмент" Валерий Ловейко. В суде он рассказывал, что получить контракт на строительство депо удалось не просто так, а благодаря взятке. Причем, это был не первый раз, когда "откат" должностным лицам помог в работе – ранее они с компаньоном таким же образом смогли взять тендеры на строительство жилья на севере края.

Изначально считалось, что строительство пождепо будет выгодным, и с него можно будет получить большую прибыль, благодаря небольшой ошибке в смете, неожиданно для всех завышающей стоимость контракта на приличную сумму. Благодаря взятке, проблем ни с документацией, ни с аукционом, ни с финансированием возникнуть не должно было, рассказывал Ловейко.

Сразу строительство шло по плану, но уже через несколько месяцев стало понятно, что с этого объекта при имеющихся расходах прибыль не получить. Стройматериалы на месте не приобрести, их пришлось возить издалека – а транспортные расходы в смете заложены не были. Указанного в смете скального грунта было недостаточно. Как назло еще и наводнение произошло, все котлованы под емкости залило водой, а откачка не помогала.

Строители сообщали о нехватке денег чиновникам, но получали ответ: "Цена заключенного вами контракта твердая, авансирования не предусматривает, но вы можете перераспределить финансирование в рамках контракта".

Надеясь на лучшее, Ловейко даже взял крупный кредит на продолжение строительства, нанял дополнительных сотрудников. Но это не спасло ООО "Приморье Девелопмент" от репутационного провала. Ближе к моменту, когда депо должно было сдаваться в эксплуатацию, строители поставили чиновников перед фактом, что объект не построен. Кроме того, если до конца года заказчик не перечислил бы остаток средств на счет подрядчика, деньги по госпрограмме уйдут в Москву и получить их в следующем будет нельзя. Тогда и появилась идея принять объект и передать ООО "Приморье Девелопмент" деньги. Правда, под гарантийное письмо, где будут указаны новые сроки строительства. Хоть юридической силы оно и не имело, но подстраховало бы администрацию, посчитали некоторые чиновники.

Деньги были перечислены на счета коммерсантов до конца 2013 года, гарантийное письмо подписано, но вот на стройплощадке в зиму было тихо — в холодное время года работы по чистовой отделке и по благоустройству обычно не выполняются. А к весне деньги снова закончились.

Тогда же, в начале лета 2014-го, и произошла личная встреча Ловейко с Ежовым, до этого они не встречались. На этой встрече чиновник и строитель якобы озвучили идею дать компании другие контракты, чтобы за счет прибыли достроить депо. Они обменялись контактами и пообещали созвониться. Но созвониться так и не удалось – возглавлявший тогда департамент градостроительства Ежов практически месяц был с разъездом по Приморью с губернатором. А ООО "Приморье Девелопмент" сняло охрану со стройплощадки и неофициально передало объект МЧС. А позже Ловейко затаился на долгое время в Таиланде. В сентябре 2017 года ему вынесли довольно мягкий приговор, Валерия Ловейко признали виновным в мошенничестве при строительстве пожарного депо с наказанием в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафам в 200 тысяч рублей.

30 апреля 2016 года – Губернатор Приморья Владимир Миклушевский освободил от занимаемой должности вице-губернатора Олега Ежова, написавшего заявление на увольнение по собственному желанию. Заместитель губернатора курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Олег Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года, до этого он возглавлял краевой департамент градостроительства.

4 мая 2016 года – Олег Ежов задержан во Владивостоке правоохранительными органами.

5 мая 2016 года – Ленинский районный суд Владивостока по ходатайству следствия избрал в отношении Олега Ежова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с отбыванием в СИЗО-1. Арест продлевался несколько раз в течение почти полутора следующих лет.

28 июня 2017 года – Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Олега Ежова, дело передано во Фрунзенский районный суд.

19 сентября 2017 года – Фрунзенский районный суд Владивостока изменил меру пресечения Олегу Ежову на домашний арест. Его отпустили из-под стражи в зале суда и он смог обнять жену и подросшего сына. Олег Ежов провел в СИЗО 16 месяцев и 16 дней.