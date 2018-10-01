ВТБ расширяет сотрудничество с дальневосточным бизнесом

Подписание соглашения с Доброфлотом. Фото: Фото предоставлено ВТБ

Банк утвердил новую модель работы со средним и малым бизнесом и намерен стать для клиентов этого сегмента "банком первого выбора"

1 октября, PrimaMedia. дни проведения IV Восточного экономического форума банк ВТБ подписал несколько соглашений о взаимодействии с региональными властями. Банк также планирует развивать сотрудничество с такими известными дальневосточными предприятиями, как ОАО "Терминал Астафьева" и ГК "Доброфлот", сообщает ИА PrimaMedia.

ВТБ окажет поддержку в реализации планов "Терминала Астафьева" в сфере логистики, экспедиционных и сюрвейерских услуг. Кредитный лимит, установленный "Терминалу Астафьева" банком ВТБ, составляет 1,8 млрд рублей. Компании рассматривают возможность сотрудничества в уникальном проекте по модернизации угольного терминала в Находке. Он реализуется в рамках исполнения поручений президента о переходе к закрытой перевалке угля и станет первым не только в Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке. Финальный этап строительства намечен на 2021 год.

"Мы подписали соглашение с "Терминалом Астафьева", который является перевалочным пунктом по углю. На сегодняшний день это самый экологичный проект в своем роде, поскольку речь идет о перевалке закрытого типа с применением новейших технологий. У нас с коллегами есть интересы по развитию данного проекта, поэтому мы продолжим сотрудничество", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

С группой компаний "Доброфлот" ВТБ будет работать в рамках проекта по развитию рыбохозяйственного комплекса. Ранее, в первом полугодии текущего года, банк заключил с предприятием кредитное соглашение на сумму 1,5 млрд рублей для строительства в городе Большой Камень завода по переработке минтая и других видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки. На предприятии будет создано порядка 1600 рабочих мест. Планируемый срок сдачи завода в эксплуатацию — третий квартал 2019 года.

По словам Дениса Бортникова, банк активно развивает партнерство с компаниями, работающими в рыбохозяйственной отрасли, которая является одной из ключевых для Дальнего Востока.

"Активнее всего в регионе мы сотрудничаем с предприятиями, которые занимаются морской логистикой и перевозками, с рыбопромышленным комплексом. Также сопровождаем внешнеторговые операции. В остальном дальневосточная экономика во многом схожа с западной частью России", — сказал Денис Бортников.

Также на форуме банк подписал четыре соглашения — с Сахалинской и Кемеровской областями, а также республикой Бурятия и Забайкальским краем.



Подписание соглашения с Правительством Сахалинской области. Фото: Фото предоставлено ВТБ

Все достигнутые на ВЭФ-2018 договоренности нацелены в том числе на усиление поддержки регионального среднего и малого бизнеса. С начала текущего года кредитно-документарный портфель ВТБ на Дальнем Востоке в данном сегменте вырос примерно на 10%. Продолжать наращивать объемы сотрудничества с этим сегментом – одно из ключевых направлений работы банка.

"Мы постараемся сделать все, чтобы предприниматели выбирали ВТБ как опорный для их бизнеса банк. Это наша стратегическая цель", — отметил Денис Бортников.