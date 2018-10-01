Вернуть пиво на ночные прилавки предлагает Минпромторг. Фото: Мария Бородина

Отмена "санкций" вызвана падением спроса на алюминиевую тару

1 октября, PrimaMedia. Минпромторг предложил вернуть в ночную продажу пиво и другие пенные напитки. Причиной возможной отмены "санкций" является падение спроса на алюминиевую тару и в целом должно помочь алюминиевой промышленности. Производители поддержали идею, но энтузиазма властей не разделяют, передает ИА PrimaMedia.

Документ Минпромторга предлагает разрешить вновь продавать пиво, а также пивные напитки — сидр, эль, пуаре по ночам — с 23:00 до 08:00. Кроме того, документом предполагается разрешить продавать пиво буквально где угодно — в любом нестационарном торговом объекте. Желательно — в алюминиевой банке.

Таким образом власти рассчитывают поддержать бизнес — в алюминиевой промышленности прослеживается падение спроса из-за санкционной войны США.

Сами производители пива встретили инициативу властей с не слишком большим энтузиазмом. В целом, идея привлекательна, но рассчитывать на бурный рост продаж не имеет смысла, уверены участники рынка.

Напомним, в России запрет на продажу пива действует уже пять лет, с 2013 года.