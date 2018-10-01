Вернуть пиво на ночные прилавки предлагает Минпромторг. Фото: Мария Бородина

Вернуть пиво на ночные прилавки предлагает Минпромторг

Отмена "санкций" вызвана падением спроса на алюминиевую тару

1 октября, PrimaMedia. Минпромторг предложил вернуть в ночную продажу пиво и другие пенные напитки. Причиной возможной отмены "санкций" является падение спроса на алюминиевую тару и в целом должно помочь алюминиевой промышленности. Производители поддержали идею, но энтузиазма властей не разделяют, передает ИА PrimaMedia.

Документ Минпромторга предлагает разрешить вновь продавать пиво, а также пивные напитки — сидр, эль, пуаре по ночам — с 23:00 до 08:00. Кроме того, документом предполагается разрешить продавать пиво буквально где угодно — в любом нестационарном торговом объекте. Желательно — в алюминиевой банке.

Таким образом власти рассчитывают поддержать бизнес — в алюминиевой промышленности прослеживается падение спроса из-за санкционной войны США.

Сами производители пива встретили инициативу властей с не слишком большим энтузиазмом. В целом, идея привлекательна, но рассчитывать на бурный рост продаж не имеет смысла, уверены участники рынка.

Напомним, в России запрет на продажу пива действует уже пять лет, с 2013 года.

Комментарии
пиво, пивовар,пиво, пивовар, пивоваренный завод

В России собираются установить минимальную цену на пиво

5 сентября, 14:00
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia