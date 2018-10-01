Солнце еще долго будет светить для обитателей Земли. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ничто не вечно: ученые предсказали гибель Вселенной

Правда, произойдет это не очень скоро

1 октября, PrimaMedia. Ученые сделали прогноз, когда погибнет Вселенная. Правда, повода для паники нет: на наш век и даже на век наших правнуков ее хватит, сообщает ИА PrimaMedia.

Итак, по мнению астрономов, Вселенная может просуществовать еще как минимум 140 млрд лет. Это приблизительно в десять раз больше нынешнего возраста Вселенной. Современные ученые оценивают его примерно в 14 млрд лет. Данный вывод был сделан астрономами по итогам наблюдений в телескоп Subaru за жизнедеятельностью нескольких миллионов галактик.

По результатам эксперимента астрономы смоделировали доскональную трехмерную карту рассредоточения материи во Вселенной. Оказалось, что скорость расширения Вселенной меньше, чем ученые предполагали раньше.

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